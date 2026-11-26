Собственные офисы «Аэрофлота» на Дальнем Востоке и в Калининграде будут принимать пассажиров только по предварительной онлайн-записи. Она будет открыта 26 ноября, уточнил перевозчик. Помимо офисов, оформить билеты можно на сайте перевозчика, в приложении и через уполномоченные агентства.