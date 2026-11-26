«Аэрофлот» с 1 декабря начнет продажу субсидированных билетов на 2027 год
«Аэрофлот» начнет продавать субсидированные авиабилеты на 2027 год с 1 декабря. Продажи откроют в два этапа. В 2027 году государственные субсидии будут распространяться на 26 направлений, сообщила пресс-служба перевозчика в Telegram-канале.
Сначала пассажиры смогут купить билеты на рейсы января-марта. Продажи на перелеты с апреля по октябрь 2027 года, как ожидают в компании, откроются к 15 декабря.
Собственные офисы «Аэрофлота» на Дальнем Востоке и в Калининграде будут принимать пассажиров только по предварительной онлайн-записи. Она будет открыта 26 ноября, уточнил перевозчик. Помимо офисов, оформить билеты можно на сайте перевозчика, в приложении и через уполномоченные агентства.