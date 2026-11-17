Небо становится дороже
Авиакомпаниям повысили ставки аэронавигационных сборов
Федеральная антимонопольная служба утвердила повышение ставок за аэронавигационное обслуживание на 5,59%, несмотря на то что против этого выступала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. Перевозчики предупреждали, что такая мера приведет к росту цен на билеты, но эксперты считают влияние этой статьи расходов незначительным: до 2021 года ставки для российских авиакомпаний почти не индексировались.
Ставки сбора за аэронавигационное обслуживание (АНО) российских авиакомпаний повышены на 5,59%, следует из опубликованного 17 ноября приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Индексация затронет полеты внутри страны, международные перелеты, а также полеты в районах аэродромов. Провайдер аэронавигации — подведомственная Росавиации Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД). Приказ вступит в силу через десять дней после опубликования.
Против повышения ранее выступила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которая направила в Минтранс, Росавиацию и ФАС письмо с просьбой пересмотреть решение. Как писал Telegram-канал «Авиаторщина», АЭВТ предупредила, что индексация приведет к существенному росту затрат перевозчиков и повысит давление на стоимость авиабилетов. В ассоциации отмечали, что с 2022 года ставки сборов за АНО выросли в 2,6 раза на внутренних линиях и в 3,7 раза на международных. “Ъ” направил вопросы в Минтранс, Росавиацию, АЭВТ и крупнейшие авиакомпании.
Часть аэронавигационных сборов с осени 2024 года направляется в фонд капитального ремонта аэродромов.
Согласно проекту бюджета, за 2025–2027 годы фонд должен получить 38,7 млрд руб.: 12,5 млрд руб.— в 2025 году, почти 12,9 млрд руб.— в 2026-м и 13,3 млрд руб.— в 2027 году. Поступления в 2024 году превысили 4 млрд руб., в 2025 году — 13,5 млрд руб. До 2030 года за счет фонда предполагается отремонтировать не менее 50 аэродромов.
По данным АЭВТ, на капремонт направляется 50% поступлений от сборов за АНО на международных маршрутах и 27% — на внутренних. При этом в ассоциации указывали на отсутствие подтверждений целевого использования средств и просили предоставить отчет о расходовании фонда с момента его создания с разбивкой по направлениям.
2 процента
составляют расходы авиакомпаний на аэронавигационное обслуживание, по оценкам экспертов.
В качестве альтернативы АЭВТ предлагала исключить инфраструктурную составляющую из базы индексации, поскольку она не относится к операционным расходам на аэронавигационное обслуживание. Применение инфляционного коэффициента только к оставшейся части тарифа, по расчетам ассоциации, ограничило бы рост сборов уровнем 2,5% на международных и 3,65% на внутренних линиях.
В АЭВТ также указывали на неравные условия для российских и иностранных авиакомпаний. Для иностранных перевозчиков, не подпадающих под действие соответствующих международных соглашений, предусмотрено поэтапное повышение ставок до 2028 года без ежегодной инфляционной индексации. Для российских авиакомпаний ежегодное повышение сохраняется.
По мнению собеседников “Ъ” в отрасли, индексация ставки сборов за АНО на размер ниже уровня реальной инфляции не окажет заметного влияния на себестоимость билетов и будет размыта в условиях роста других расходов перевозчиков.
По подсчетам «Авиаторщины», индексация ставок за АНО на 5,59% обойдется российским авиакомпаниям в 3,5–4 млрд руб. в год, а для «Аэрофлота» составит около 40–45 руб. в цене билета.
Повышение ставок аэронавигационных сборов не окажет существенного влияния на стоимость авиабилетов, соглашается исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. По его оценкам, расходы на аэронавигационное обслуживание, куда зашиты и затраты на получение метеорологической информации, составляют немногим более 2% совокупных расходов авиакомпаний. Темпы роста расходов по этой статье, продолжает эксперт, существенно уступают динамике других издержек перевозчиков, а также темпам роста выручки от авиаперевозок.
Господин Пантелеев напоминает, что до 2021 года ставки аэронавигационных сборов практически не индексировались. Необходимость дальнейшего увеличения ставок связана в большей степени с сокращением доходов ГК по ОрВД от обслуживания иностранных авиакомпаний по сравнению с прошлым десятилетием. В этой связи эксперт считает логичным текущий подход, который предусматривает некоторое сокращение разницы в стоимости обслуживания для российских и зарубежных авиакомпаний. «К выравниванию условий Россию призывает мировое авиационное сообщество»,— добавляет он.