В США проверяют связь сбоя авиасистем с внедренным в диспетчерские центры ИИ
Американские власти проверяют возможную связь между внедрением искусственного интеллекта в систему управления воздушным движением и масштабным техническим сбоем, парализовавшим работу всех аэропортов США. Об этом заявил министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин.
«Мы изучаем этот вопрос. Это относится к Агентству по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности при МВБ. Мы изучаем это и сотрудничаем с нашими коллегами во всех управлениях»,— сказал господин Маллин.
Власти США не считают, что сбой мог произойти из-за кибератаки, сообщил господин Маллин. Также в Вашингтоне отвергли связь со сбоем в работе сервисов Microsoft, который накануне затронул компании и государственные учреждения более чем в 70 странах мира.
Масштабный сбой в работе телекоммуникационного оборудования затронул все 22 региональных центра управления воздушным движением. Федеральное управление гражданской авиации США приостановило вылеты из всех аэропортов на территории страны.
За три дня до сбоя Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщало, что внедрило новый инструмент управления воздушным движением на базе искусственного интеллекта во все районные центры управления полетами под названием SMART, передавало Ars Technica. Эта система объединяет данные о «погодных условиях, траекториях полетов, загруженности воздушного пространства и укомплектованности диспетчерских смен» и предназначена для создания рекомендаций по расписанию полетов и поиска оптимальных маршрутов для воздушных судов.