Сбой в системе United Airlines привел к задержке авиарейсов в США
Американская авиакомпания United Airlines сообщила о технической неполадке, которая привела к задержке вылетов. Об этом сообщает Reuters. Сейчас сбой устранен.
В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что признаков кибератаки выявлено не было. Кроме того, неполадка не затронула рейсы, уже находившиеся в воздухе, а также полеты регионального подразделения United Express.
Согласно внутренней служебной записке профсоюза пилотов United, с которой ознакомилось агентство, общекорпоративный сбой в веб-системах нарушил работу множества приложений, включая системы связи экипажей. Из-за этого авиакомпания временно не могла передавать окончательные данные о весе воздушных судов, необходимые для предполетных расчетов. Из-за этого пилотам рекомендовалось координировать отход от выходов на посадку с наземными службами аэропортов.
По данным сервиса FlightAware, к вечеру понедельника по местному времени United Airlines задержала 418 рейсов и отменила еще 21. Точное число рейсов, которых коснулся сбой, не уточняется.
Авиакомпания не обнаружила связи случившегося со сбоем связи в сети Федерального управления гражданской авиации США (FAA). В пятницу он привел к почти пятичасовому запрету на вылеты по всей стране.