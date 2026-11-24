«Аэрофлот» рассчитывает выплатить дивиденды по итогам года
«Аэрофлот» намерен выплатить дивиденды по итогам 2026 года при достижении необходимых финансовых результатов. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Сергей Александровский.
«На протяжении двух лет мы получали положительный финансовый результат, и акционеры принимали решение о выплате дивидендов»,— напомнил господин Александровский.
Глава «Аэрофлота» отметил, что в числе ключевых задач группы — обеспечение устойчивого финансового положения и сохранение положительной динамики операционной деятельности. На финансовые показатели компании в первом полугодии, по его словам, во многом влияли рост цен на авиатопливо, увеличение операционных расходов и умеренная динамика доходных ставок.
По итогам 2025 года «Аэрофлот» выплатил дивиденды в размере 5,29 руб. на бумагу. Всего на эти цели компания направила 21 млрд руб., или 100% чистой прибыли по МСФО за отчетный период.