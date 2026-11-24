Глава «Аэрофлота» отметил, что в числе ключевых задач группы — обеспечение устойчивого финансового положения и сохранение положительной динамики операционной деятельности. На финансовые показатели компании в первом полугодии, по его словам, во многом влияли рост цен на авиатопливо, увеличение операционных расходов и умеренная динамика доходных ставок.