Минтранс РФ сообщил о переговорах по запуску прямого авиасообщения с Малайзией
Россия обсуждает возможность начать прямое авиасообщение с Малайзией. Об этом в интервью ТАСС сообщил глав Министерства транспорта России Дмитрий Ядров.
В октябре авиакомпания Red Wings сообщала о планах открыть чартерные рейсы из Москвы на малазийский остров Лангкави летом 2027 года. Отмечалось, что перелеты будут осуществляться при поддержке Министерства туризма, искусств и культуры Малайзии. В мае запуск прямых авиарейсов между Россией и Малайзией был перенесен из-за отсутствия заказчика в туристической отрасли.