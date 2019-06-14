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14 июня, пятница
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Новости
00:01
Главные анонсы 14 июня
00:59
В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против «Северного потока-2»
13/06
Международные резервы России преодолели порог в $500 млрд впервые за пять лет
13/06
Кремль считает необходимым проверить действия полиции на марше в поддержку Голунова
05:56
Преемница Меркель поддержала продление антироссийских санкций
05:46
Минюст предложил изымать у чиновников средства со счетов
05:26
Болтон: избрание Зеленского дает шанс урегулировать конфликт в Донбассе
04:59
Военный совет Судана сообщил о двух попытках переворота
04:48
Иран назвал бездоказательными обвинения США в атаке на танкеры в Оманском заливе
04:27
Оклады судей в России с октября увеличатся
03:59
ТАСС: замглавы Росгвардии уйдет в отставку
03:49
Роскомнадзор проверит TikTok на наличие запрещенной информации
03:28
США направили эсминец в Оманский залив
02:59
«Нафтогаз» назвал абсурдным предложение о соглашении с «Газпромом»
02:49
Пресс-секретарь Белого дома США покидает пост
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Недвижимость
Весь раздел
В городе
За городом
За границей
Рынок
«Дом.РФ» отправляют на реконструкцию
В Минстрое хотят изменить функционал жилищного института развития
Рынок
Рынок
ВЭБ.РФ отправится на курорт
Госкорпорация хочет обанкротить «Сочи Плаза»
Рынок
1
Жилье оплатят в отсрочку
Перевод застройщиков на новый механизм финансирования могут перенести на 1 октября
За границей
1
Кипр на жительство
Россияне ускорили скупку недвижимости в стране
Рынок
2
Квартиры в проекте
Объемы жилищного строительства упали в ожидании новой модели финансирования
Рынок
Брокеры не пришлись ко двору
Агентство элитной недвижимости Paul’s Yard может уйти с рынка
Рынок
4
Квартирам не хватает покупателей
Вторичная недвижимость стагнирует
Рынок
Зона иска
Операторы «Азов-Сити» пытаются сдать фишки государству
В городе
Центральный телеграф делят на части
«Ростелеком» продает свои площади
Спецпроекты
Олимпийская стройка: пять лет спустя
Какова судьба основных объектов Сочи-2014
Как устроен город: торговый центр
Проект Григория Ревзина
Крымская земля уходит из-под ног владельцев
Как у собственников изымают недвижимость в Крыму
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В городе
В городе
Ресторану присудили торговлю
Арендатор земельного участка оспорил решение Росреестра
Весь раздел
Снос столичных гаражей подводят под мораторий
Депутаты КПРФ просят власти приостановить снос боксов в Москве и объявить амнистию
«Дом.РФ» въезжает в грузовой двор
У РЖД появился партнер по девелопменту
Девелоперы берут высоту
Интерес застройщиков к небоскребам растет
За городом
За городом
Мэрия выписалась из пансионата
У элитной резиденции появились новые владельцы
Весь раздел
«Библио-Глобус» заселился в кемпинг
Туроператор открыл комплекс в Крыму
«Агрия» пересмотрит границы
Участок площадью 173 га в Туапсинском районе возвращен государству
«Мираторг» собрал землю
Холдинг стал крупнейшим владельцем сельхозугодий в РФ
За границей
За границей
Недвижимость Лондона проверяют на чистоту
Британская полиция заморозила три объекта подозрительного происхождения
Весь раздел
«ТПС Недвижимость» выныривает из Ocean Plaza
Киевский торговый центр до осени выкупит Вагиф Алиев
«Сафмар» обустроится в Минске
Офисам дочерних структур группы готовят бизнес-центр
Квартирный вопрос дошел до Берлина
Жители столицы Германии задумались о национализации недвижимости из-за жилищного кризиса
Рынок
Рынок
К эскроу-счетам готовы на треть
Владимиру Путину доложили о темпах перехода на проектное финансирование
Весь раздел
И метр такой дорогой
Цены на новостройки продолжают расти на фоне отмены долевого строительства
Urban Group возвращает земли
В деле о банкротстве нашлись лишние активы
На стройке становится теснее
Ильгар Гаджиев уступил контроль в SDI Group
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Фотогалерея
Фото дня: 13 июня
Нефтяной танкер в Оманском заливе, протесты в Гонконге, граффити в Афганистане и другие яркие кадры
Фотогалерея
Финалисты фотоконкурса имени Андрея Стенина
Лучшие работы фотографов из России, Франции, Индии и других стран
Видео
С Гонконга выдачи нет
Законопроект об экстрадиции в КНР вывел миллион человек на улицы
Фотогалерея
Марш в поддержку журналиста Ивана Голунова
Кадры с мероприятия
Фотогалерея
Символическая Россия
12 июня отмечается День России. Символы страны в неформальной обстановке
Фотогалерея
Самые высокооплачиваемые спортсмены
Топ-10 по версии журнала Forbes
Фотогалерея
«Я почти никогда не лгу другим. Только себе»
Как складывалась карьера «доктора Хауса»
Фотогалерея
«Кинотавр-2019»
Кто из звезд посетил церемонию открытия
Фотогалерея
Сделали паузу
Как отдыхают известные россияне
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Спецпроекты |
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Тест: разбираетесь ли вы в художественной самодеятельности мировых лидеров
Как рождался, жил и умирал первый советский тракторный завод
Что предложил в письме арестованный авиаконструктор Туполев главе НКВД
Валютный прогноз
Как будет вести себя рубль
10–14 июня
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Почему отдыхающих и отельеров раздражает новый курортный сбор
3 тупика и 4 перспективы в отношениях России и Китая
Пострадавшие от «Дружбы» получили нефть, но ждут компенсаций
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия