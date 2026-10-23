Главное на рынке недвижимости к утру 23 октября
В Москве введут дифференцированные штрафы за нарушение архитектурного облика
Механизм дифференцированных штрафов за нарушение архитектурно-градостроительных решений разрабатывают в Москве, сообщил зампредседателя Мосгосстройнадзора Николай Беляев. Механизм штрафов, по его словам, будет привязан к площади объекта и кадастровой стоимости земельного участка. «Чем больше объект и дороже участок, тем выше штраф. И наоборот», — пояснил он. В ближайшее время Мосгосстройнадзор выйдет с инициативой в Мосгордуму.
Информация в профильных Telegram-каналах о дефолте краснодарской «Неометрия» по кредитам «Сбербанка» не соответствует действительности, сообщила пресс-служба девелопера. «Неометрия», отметили в компании, работает в штатном режиме и выполняет все обязательства. Финансирование текущих проектов, находящихся в стадии строительства, ведет банк ВТБ.
Мэрия Москвы разрешила структуре девелопера Apsis Globe перевести вторую очередь апарт-комплекса Citimix — 60 тыс. кв. м. — на Востряковском шоссе в Тропарево-Никулине в жилье, сообщает газета «Ведомости». Компания должна будет заплатить 2,09 млрд руб. за изменение цели предоставления участка в аренду и увеличение параметров самого объекта. Еще 973,6 млн руб. надо будет внести в городской бюджет в рамках исполнения условий инфраструктурного договора за возведение социальных объектов.
Исторический дом офицеров казачьего войска в Астрахани выставили на торги, сообщили в «ДОМ.РФ». Начальная цена лота — 28,26 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 16 ноября. Аукцион состоится 20 ноября. В состав лота входят основное здание площадью 828,9 кв. м, три вспомогательные постройки общей площадью 134,9 кв. м и участок 0,1 га, ограда двора и ворота. Двухэтажный кирпичный дом офицеров имеет хорошую сохранность. Инвестор сможет приспособить объект под гостиницу, деловой или торговый центр, отделение банка.
Девелоперская компания Pioneer получила разрешение на ввод в эксплуатацию бизнес-центра класса А «Опус» на Дербеневской набережной на юге Москвы, сообщила пресс-служба компании. В 13-этажном деловом центре общей площадью 36,4 тыс. кв. м. от архитектурного бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» предусмотрено 112 офисов площадью от 53 до 1,2 тыс. кв. м. с продуманными планировками и высокими потолками.