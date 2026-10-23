Главное на рынке недвижимости к утру 23 октября

Механизм дифференцированных штрафов за нарушение архитектурно-градостроительных решений разрабатывают в Москве, сообщил зампредседателя Мосгосстройнадзора Николай Беляев. Механизм штрафов, по его словам, будет привязан к площади объекта и кадастровой стоимости земельного участка. «Чем больше объект и дороже участок, тем выше штраф. И наоборот», — пояснил он. В ближайшее время Мосгосстройнадзор выйдет с инициативой в Мосгордуму.