Белый дом пригрозил демократам «уголовным преследованием» за расследования
Расследования в отношении представителей исполнительной власти, анонсированные победившими на промежуточных выборах в США демократами, могут быть приравнены к «уголовно наказуемому деянию». Такое предупреждение сделал юрист Белого дома Уилл Шарф в официальном письме конгрессмену-демократу Роберту Гарсии, который в январе возглавит комитет по надзору палаты представителей. Об этом сообщает издание Punchbowl News, в распоряжении которого оказалось письмо.
Как следует из письма, Белый дом считает, что Конгресс имеет право проводить расследования исключительно в «законодательных целях». Уилл Шарф указывает, что публичные обещания демократов устроить проверки чиновников направлены лишь на то, чтобы «запугать исполнительную власть, внушить страх» и «лишить граждан их конституционных прав», а это может дать повод для ответного расследования со стороны исполнительной власти против самого Конгресса.
Роберт Гарсия назвал это послание «вымогательством на высшем уровне». По его словам, Белому дому явно «есть что скрывать». По мнению Punchbowl News, послание Уилла Шарфа свидетельствует о том, что Белый дом «не будет сотрудничать в тех расследованиях, которые ему не понравятся», но видные представители администрации Трампа «могут начать преследовать тех демократов, которые будут проводить расследования». Издание называет такой вариант развития событий «тревожным».
Подробнее о грозящих президенту США расследованиях со стороны демократов читайте в материале «У них есть план, мистер Трамп».