Белый дом пригрозил демократам «уголовным преследованием» за расследования

Роберт Гарсия назвал это послание «вымогательством на высшем уровне». По его словам, Белому дому явно «есть что скрывать». По мнению Punchbowl News, послание Уилла Шарфа свидетельствует о том, что Белый дом «не будет сотрудничать в тех расследованиях, которые ему не понравятся», но видные представители администрации Трампа «могут начать преследовать тех демократов, которые будут проводить расследования». Издание называет такой вариант развития событий «тревожным».