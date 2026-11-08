Неустроенные доходы

Барьером для выплаты дивидендов для девелоперов управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко называет высокую кредитную нагрузку. У «Самолета» чистый долг превышает EBIDTA в 3,6 раза, у «Эталона» — в 4 раза, у АПРИ — в 5 раз. У GloraX долговая нагрузка 2,9х, но наложен мораторий на дивиденды до конца 2027 года. У ЛСР соотношение чистого долга к EBIDTA — 2,8х и есть нераспределенная прибыль, отмечают в НРА. Это единственный застройщик, выплативший дивиденды по итогам 2025 года. Их размер составил 78 руб. на акцию.