Арендаторы пересчитали бюджет
Предложение высокобюджетного жилья в Москве за год выросло на 15%
За год экспозиция высокобюджетных квартир в аренду в Москве выросла на 15%. Это объясняется ограниченным спросом. Предложение накапливается преимущественно в центре города. Популярность локации снизилась в свете массового отъезда иностранцев и высокой стоимости жилья. Это приводит к медленному снижению ставок, на 5–10% за год.
Совокупное предложение жилья для высокобюджетной аренды в Москве на конец сентября 2026 года выросло на 15% год к году, подсчитали в компании «Intermark Аренда». В десяти ключевых районах, по данным аналитиков, было на тот момент представлено 5,2 тыс. лотов. В NF Group также говорят о росте экспозиции, но не приводят конкретных цифр.
Основная причина роста предложения — ограниченный спрос и увеличение срока экспозиции.
Представитель AREA (Ассоциация агентств элитной недвижимости) Ирина Жарова-Райтт поясняет, что арендаторов с высоким бюджетом в принципе не становится больше. Многие оставшиеся перестали переезжать из занятых объектов. Часть аудитории, по ее мнению, приняла решение о проживании в собственных объектах недвижимости для сокращения издержек.
Основной прирост экспозиции, по оценке «Intermark Аренды», пришелся на центральную часть города. Объем предложения здесь прибавил 18% год к году. В пяти ключевых локациях на конец сентября было представлено 2,8 тыс. лотов. За пределами центра города прирост был ниже — 7% год к году. Здесь пять основных районов аккумулировали 2,4 тыс. объектов. В «Intermark Аренде» это связывают с децентрализацией спроса.
Одним из факторов переориентации арендаторов высокобюджетного жилья на нецентральные локации могла стать цена. Внутри ЦАО дорогие квартиры обходятся в среднем в 481,9 тыс. руб. в месяц, за его пределами — в 266,4 тыс. руб., подсчитали в «Intermark Аренде». Разница в цене достигает 80,9%. Это продиктовано расположением объектов и тем, что элитные квартиры в центре Москвы, как правило, больше по площади.
Центр Москвы традиционно был любимой локацией проживавших в Москве иностранцев, напоминает Ирина Жарова-Райтт. Но за последние несколько лет количество таких арендаторов, по ее мнению, сократилось в десять раз.
Арендовавшие дорогие квартиры в центре россияне стали чаще принимать решения о перенаправлении средств в покупку. «60 месяцев аренды квартиры в Брюсовом переулке за 300–350 тыс. руб. в месяц — это все же 60 кв. м в ТиНАО или на востоке города»,— замечает эксперт.
Гендиректор «Intermark Аренды» Елена Куликова замечает, что молодая аудитория сейчас в принципе меньше внимания уделяет центральному расположению объекта, ориентируясь скорее на современные жилые комплексы. Подобные объекты проще найти за пределами ЦАО. Партнер NF Group Андрей Соловьев замечает, что принципиальным вопросом для части арендаторов высокобюджетных объектов нередко становится наличие нескольких парковочных мест на квартиру. В Хамовниках обеспечить их бывает сложно, отмечает он.
Ограниченный спрос и рост экспозиции вынуждают некоторых собственников пересматривать цены. Андрей Соловьев говорит, что за год запрашиваемые ставки сократились в среднем на 5–10%. К более существенному снижению владельцы высокобюджетного жилья чаще пока не готовы. Ирина Жарова-Райтт говорит, что дело как в психологических факторах, так и в растущей стоимости содержания элитных объектов, в том числе в свете роста налоговой нагрузки.