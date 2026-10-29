Арендаторы пересчитали бюджет

Ограниченный спрос и рост экспозиции вынуждают некоторых собственников пересматривать цены. Андрей Соловьев говорит, что за год запрашиваемые ставки сократились в среднем на 5–10%. К более существенному снижению владельцы высокобюджетного жилья чаще пока не готовы. Ирина Жарова-Райтт говорит, что дело как в психологических факторах, так и в растущей стоимости содержания элитных объектов, в том числе в свете роста налоговой нагрузки.