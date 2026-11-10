Антрацит за кольцевой

Группа «Сибантрацит» — крупнейший в мире производитель и экспортер антрацита и один из ведущих производителей металлургических углей. Данные о владельцах скрыты в ЕГРЮЛ. Среди организаций, входящих в группу,— угольные компании в Новосибирской области АО «Разрез Колыванский» и ООО «Разрез Восточный» (производители антрацита), а также производитель угля в Кемеровской области ООО «Разрез Верхнетешский». Выручка управляющей компании группы по итогам 2025 года снизилась на 13,6% год к году, до 1,9 млрд руб., убыток за этот же период составил 125,5 млн руб., следует из данных СПАРК.