Антрацит за кольцевой
УК «Сибантрацит» арендовал офис в «Сколково Парке»
УК «Сибантрацит» (управляет крупнейшим в мире производителем и экспортером антрацита «Сибантрацит») заключила сделку по аренде офисных площадей в «Сколково Парке» на западе Подмосковья. Переезд за МКАД может быть связан с желанием компании оптимизировать расходы на аренду. По оценкам экспертов, за аренду помещений в объекте придется выплачивать 160–180 млн руб. в год.
О том, что управляющая компания группы «Сибантрацит», находящаяся в Москве, арендовала почти 3 тыс. кв. м офисной недвижимости в деловом квартале «Сколково Парк» на западе Подмосковья, “Ъ” сообщили стороны сделки. Консультантом сделки выступила консалтинговая компания CMWP.
По оценке замруководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Артема Соломеннова, за аренду офиса в «Сколково Парке» компании придется выплачивать около 160–175 млн руб. в год, партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян оценивает сделку в 165–180 млн руб. в год, замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов — в 240 млн руб. в год. Арендатору также придется выплачивать около 31–35 млн руб. ежегодно за эксплуатацию по зданию, добавляет Артем Соломеннов.
Текущий офис УК «Сибантрацит» располагается в бизнес-центре «Фьюжн Парк» в районе Хамовников. Переезд в «Сколково Парк» может быть продиктован желанием компании оптимизировать расходы на аренду и повысить качество занимаемых офисных пространств, считает Артем Соломеннов. По его данным, ставки аренды в офисах за пределами МКАД по итогам третьего квартала 2026 года достигли 25,9 тыс. руб. за 1 кв. м в год, в центре Москвы этот показатель выше более чем вдвое.
Группа «Сибантрацит» — крупнейший в мире производитель и экспортер антрацита и один из ведущих производителей металлургических углей. Данные о владельцах скрыты в ЕГРЮЛ. Среди организаций, входящих в группу,— угольные компании в Новосибирской области АО «Разрез Колыванский» и ООО «Разрез Восточный» (производители антрацита), а также производитель угля в Кемеровской области ООО «Разрез Верхнетешский». Выручка управляющей компании группы по итогам 2025 года снизилась на 13,6% год к году, до 1,9 млрд руб., убыток за этот же период составил 125,5 млн руб., следует из данных СПАРК.
Интерес к офисам в удаленных от центра локациях растет на фоне роста качественного предложения в таких районах — здесь больше доступных и качественных объектов по привлекательным ставкам, отмечает директор в департаменте офисной недвижимости Remain Олеся Малахова. За январь—ноябрь 2026 года за МКАД было заключено арендных сделок на 74 тыс. кв. м — это примерно 16% от общего объема спроса в Москве, доля таких сделок увеличилась на семь процентных пунктов год к году, подсчитал Артем Соломеннов.
В целом спрос на офисную недвижимость в Москве за январь—сентябрь 2026 года достиг 649 тыс. кв. м, снизившись на 34,6% год к году, по данным Олеси Малаховой. Это связано с общим замедлением темпов экономического роста — сейчас компании предпочитают занимать выжидательную позицию и откладывать переезд. По словам руководителя офисного департамента «Инвест7» Ксении Харкевич, некоторые организации в попытке оптимизировать расходы переезжают в офисы более низкого качества.
Газета «Коммерсантъ» №208от 11.11.2026, стр. 10