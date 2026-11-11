Экономика в пределах прогноза

Отраслевая картина при этом показывает, насколько неоднородным остается рост. По расчетам ИНП, положительный вклад в сентябрьскую динамику ВВП внесли обработка, розница, строительство и грузоперевозки, отрицательный — добыча, оптовая торговля и сельское хозяйство. За увеличением выпуска обрабатывающих производств на 5,6% год к году стоял быстрый рост ограниченного числа отраслей, прежде всего связанных с ВПК, а также автопрома и металлургии. В 15 из 24 обрабатывающих производств выпуск сокращался. Рост розницы на 3,9% год к году также сочетался с ее снижением к предыдущему месяцу с устранением сезонности — уже третий месяц подряд.