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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
ПотреблениеНедвижимость и строительство

Гендиректором «Самолета» стал Иван Иванов

Совет директоров группы «Самолет» утвердил на должность генерального директора Ивана Иванова. Он войдет в состав правления группы. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Иван Иванов начал работать в «Самолете» в 2025 году. Он пришел в компанию на позицию управляющего директора направления «Самолет Селект» — суббренд премиальной недвижимости девелопера.
16 октября компания сообщила об увольнении Анна Акиньшиной с поста гендиректора. Она работала на этой должности с ноября 2024 года. Госпожа Акиньшина ушла из компании, как отмечалось в пресс-релизе, по личным причинам.
ГК «Самолет»
Недвижимость