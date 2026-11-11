Гендиректором «Самолета» стал Иван Иванов
Совет директоров группы «Самолет» утвердил на должность генерального директора Ивана Иванова. Он войдет в состав правления группы. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Иван Иванов начал работать в «Самолете» в 2025 году. Он пришел в компанию на позицию управляющего директора направления «Самолет Селект» — суббренд премиальной недвижимости девелопера.
16 октября компания сообщила об увольнении Анна Акиньшиной с поста гендиректора. Она работала на этой должности с ноября 2024 года. Госпожа Акиньшина ушла из компании, как отмечалось в пресс-релизе, по личным причинам.