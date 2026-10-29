«Самолет» издержек

Эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Лаура Кузнецова все же считает управление девелоперскими проектами со стороны банков крайней мерой. Финансовые организации, по ее словам, заинтересованы в первую очередь в возврате кредитов. Но это может стать и вынужденной мерой защиты интересов дольщиков и сохранения устойчивости системы, отмечает Дмитрий Шелковский. Хотя и такой подход, по его мнению, имеет свои недочеты: банки, по сути, станут заложниками девелоперских рисков, которые могут создать проблемы уже для них самих.