Электроника осваивается в «Порте»
Дистрибутор VVP Group купил офис недалеко от «Москва-Сити»
Один из крупнейших в России дистрибуторов электроники — VVP Group — выкупил у девелопера Forma 4 тыс. кв. м офисных площадей в бизнес-центре «Порта», недалеко от «Москва-Сити». Сумма сделки могла составить 2–2,4 млрд руб. В «Порту» компания планирует перевезти из Химок свою штаб-квартиру.
VVP Group приобрела 4 тыс. кв. м в бизнес-центре «Порта» на Большой Филевской улице в Москве. Продавцом стал девелопер Forma, работающий в составе ГК ПИК. Об этом “Ъ” рассказали три источника на рынке недвижимости. В VVP Group “Ъ” оперативно не ответили. В Forma от комментариев отказались.
Стоимость покупки 4 тыс. кв. м у «Москва-Сити» могла составить 2–2,2 млрд руб., говорит руководитель офисного департамента «Инвест7» Ксения Харкевич. Оценка партнера CMWP Дмитрия Венчковского — 2,4 млрд руб. Значительный объем площадей в «Порте» уже распродан, и оставшиеся продаются с дисконтом в 10–15%, говорит директор по продажам офисной недвижимости Nikoliers Андрей Кухар. Это, по его мнению, могло привлечь покупателя.
VVP Group (ООО «Центр дистрибуции») — один из крупнейших в России дистрибуторов электроники, бытовой техники и ИТ-оборудования. Компания основана в 1993 году российско-эстонским предпринимателем Василием Сибирцевым. Компания занимается поставками Apple, Samsung, Acer, Dreame, JBL и проч. Она также рассматривала выпуск продукции под собственным брендом (см. “Ъ” от 18 февраля 2025 года). Согласно СПАРК, единственным владельцем «Центра дистрибуции» выступает Ирина Сибирцева. Выручка компании в 2025 году составила 90 млрд руб., увеличившись год к году на 11%. Чистая прибыль за этот же период выросла более чем вдвое, до 3,5 млрд руб.
Офисные площади потребовались VVP Group для штаб-квартиры в свете расширения бизнеса, считает партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян. Основной офис компании находится в «Химки Бизнес Парк» в Подмосковье. Ксения Харкевич замечает, что «Порта» располагается в активно развивающемся кластере, который на рынке сейчас называют «Большой Сити».
На текущем рынке покупка 4 тыс. кв. м — достаточно крупная сделка, говорит Андрей Кухар. Ее заключение, по его мнению, говорит о долгосрочной потребности компании в собственных площадях. VVP Group могла рассмотреть сделку в том числе как способ вложения и сохранения средств, не исключает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Артем Соломеннов.
В январе—сентябре 2026 года дистрибуторы и продавцы электроники заключали в основном арендные сделки, говорит Андрей Кухар. Поставщик электроники ICover арендовал около 2,3 тыс. кв. м в «РТС Селигерская» на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе в Москве, а дистрибутор оборудования Superwave Group снял 400 кв. м в «Товариществе Рябовской мануфактуры» недалеко от станции метро «Тульская».
Продажа объектов с точки зрения девелоперов — более выгодный сценарий, напоминает Сигуш Бабоян. Схема позволяет им быстрее вернуть инвестиции. Это особенно важно в контексте общего охлаждения рынка. Господин Кухар замечает, что за первые девять месяцев 2026 года в Москве было продано и сдано в аренду 925 тыс. кв. м. Год к году значение сократилось на 21%.