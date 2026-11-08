Электроника осваивается в «Порте»

VVP Group (ООО «Центр дистрибуции») — один из крупнейших в России дистрибуторов электроники, бытовой техники и ИТ-оборудования. Компания основана в 1993 году российско-эстонским предпринимателем Василием Сибирцевым. Компания занимается поставками Apple, Samsung, Acer, Dreame, JBL и проч. Она также рассматривала выпуск продукции под собственным брендом ( см. “Ъ” от 18 февраля 2025 года). Согласно СПАРК, единственным владельцем «Центра дистрибуции» выступает Ирина Сибирцева. Выручка компании в 2025 году составила 90 млрд руб., увеличившись год к году на 11%. Чистая прибыль за этот же период выросла более чем вдвое, до 3,5 млрд руб.