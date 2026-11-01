Склады выстроились на заказ

Основной спрос на объекты в регионах формирует ритейл — торговые сети и маркетплейсы. Развитие инфраструктуры позволяет им сократить расстояние и, соответственно, время доставки, говорит партнер NF Group Константин Фомиченко. Но подходящих готовых объектов на региональных рынках часто не оказывается. Основные заказчики складов чаще всего нуждаются в крупных блоках в логопарках, площадью 80–150 тыс. кв. м, говорит управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. Но в большинстве субъектов страны, по его словам, вакантность составляет не более 3–5% и в натуральном выражении речь идет о несущественном объеме.