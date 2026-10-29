Каждый десятый российский застройщик столкнулся с финансовыми трудностями

Проблемы девелоперской компании «Самолет» характерны не только для нее, рассказал «Ъ» руководитель портала ЕРЗ Кирилл Холопик. Строительный рынок России сталкивается с ростом числа банкротств и увеличением долговой нагрузки участников отрасли. По данным СПАРК, на 1 октября 2026 года в стране насчитывалось 362,3 тыс. действующих компаний, специализирующихся на строительстве. За год их число сократилось на 4,3%.