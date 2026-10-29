Каждый десятый российский застройщик столкнулся с финансовыми трудностями
Проблемы девелоперской компании «Самолет» характерны не только для нее, рассказал «Ъ» руководитель портала ЕРЗ Кирилл Холопик. Строительный рынок России сталкивается с ростом числа банкротств и увеличением долговой нагрузки участников отрасли. По данным СПАРК, на 1 октября 2026 года в стране насчитывалось 362,3 тыс. действующих компаний, специализирующихся на строительстве. За год их число сократилось на 4,3%.
Финансовые затруднения могут затрагивать от 30,4 тыс. до 47,4 тыс. организаций — это 8,4–13,1% участников рынка. Кирилл Холопик связывает ситуацию прежде всего с высокой долговой нагрузкой. По мнению коммерческого директора «Метриума» Дмитрия Проскурина, общими для девелоперов проблемами также стали снижение прибыли и перенос сроков ввода жилых проектов.
Трудности отрасли уже отражаются на сроках передачи жилья покупателям. По оценке господина Холопика, некоторые застройщики сознательно откладывают сдачу домов, поскольку при низком уровне распроданности квартир это позволяет отложить постановку непроданного жилья на баланс и уплату соответствующих налогов.