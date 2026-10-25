Девелоперы осваивают Поволжье
«Главстрой Регионы» вышел в Нижний Новгород
«Главстрой Регионы» осваивает новый рынок. Компания построит в Нижнем Новгороде жилой комплекс, от продажи квартир в котором может выручить до 7,5 млрд руб. Девелоперы все чаще переориентируются на регионы, где потребительский спрос растет, пока в Москве, напротив, наблюдается падение числа сделок с новостройками.
«Главстрой Регионы» выходит на рынок Нижнего Новгорода, рассказали “Ъ” в компании. Девелопер построит жилой комплекс площадью 31,2 тыс. кв. м на 2,96 га в Автозаводском районе города, уточнили там. Общая площадь проекта, включая паркинг и нежилые помещения, составит 53,7 тыс. кв. м.
Объем текущего строительства жилья «Главстрой Регионы», по данным «Наш.Дом.РФ», составляет 201 тыс. кв. м. Компания работает в Подмосковье, Ярославле, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. По данным отчетности компании по МСФО, в январе—июне 2026 года выручка сократилась на 14,8% год к году, до 7,5 млрд руб., прибыль — на 35,6%, до 859 млн руб. Бенефициаром группы указан Георгий Ефимов. Однако источники “Ъ” на рынке недвижимости ранее связывали компанию с Олегом Дерипаской. Его также называли владельцем московского девелопера «Главстрой», чей объем текущего строительства составляет 257 тыс. кв. м.
Участок под строительство жилого комплекса «Главстрой Регионы» получил в 2024 году. По данным выписки из ЕГРН, которая есть у “Ъ”, ранее участком владело нижегородское ПАО «Газ», входящее в группу ГАЗ. Это подтвердили в «Главстрой Регионы». Основной акционер — холдинг «Русские машины», входящий в «Базовый элемент» Олега Дерипаски.
Руководитель департамента оценки и консалтинга CMWP Антон Калистратов считает, что стоимость площадки в Нижнем Новгороде «Главстрой Недвижимости» может достигать 300–400 млн руб.
Эксперт не исключает, что сделка могла быть безденежной, учитывая аффилированность продавца и покупателя. Директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин полагает, что часть стоимости за актив будет выплачена продавцу в виде доли в будущей выручке от реализации девелоперского проекта.
Ранее у московского «Главстроя» уже была практика получения активов от структур, связанных с господином Дерипаской. Например, в 2025 году девелопер получил долю в компании, на балансе которой находится недвижимость на Пречистенской набережной в центре Москвы. Ранее единственным владельцем актива было ПАО «Трехгорная мануфактура», которое связывают с Олегом Дерипаской.
По оценке замдиректора департамента инвестиций и земельных активов Ricci Алексея Дубейковского, в реализацию проекта в Нижнем Новгороде «Главстрой Регионы» вложит 4–5 млрд руб., а выручка от продажи недвижимости в проекте может составить 6–7,5 млрд руб.
Рынок новостроек Нижнего Новгорода развивается активно, несмотря на общие не самые простые времена в отрасли. В январе—сентябре 2026 года валовая выручка застройщиков города выросла на 23,2% год к году, до 56 млрд руб., число реализованных лотов выросло на 15,2%, до 6,1 тыс., их суммарная площадь — на 12,2%, до 286,9 тыс. кв. м, подсчитали в BnMAP.pro. Для сравнения: в Москве валовая выручка девелоперов упала на 20,7%, уточняют аналитики.
В Москве более дорогая земля, к тому же сложно найти площадку с необходимым девелоперским потенциалом, констатирует Антон Калистратов. Кроме того, продолжает он, на московском рынке наблюдается более высокая конкуренция между девелоперами, более сложные градостроительные процедуры и процесс получения необходимых согласований, что иногда может сказываться на длительности времени запуска проекта.
В то же время Нижний Новгород притягивает девелоперов со всей страны, констатирует Тимур Рывкин. На этот рынок вышли GloraX, Level Group, «Аквилон», «Унистрой», «Самолет», ФСК и многие другие. Однако это может привести к затовариванию. В октябре 2026 года объем предложения в городе составляет 8,6 тыс. лотов. Это на 22,9% больше, чем годом ранее, оценивают в BnMAP.pro.
Газета «Коммерсантъ» №198/Пот 26.10.2026, стр. 10