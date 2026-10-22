Главное на рынке недвижимости к утру 22 октября

Сбер видит перспективы в привлечении средств розничных инвесторов в отели и отрабатывает такое сотрудничество, сообщила управляющий директор, старший банкир департамента ключевых клиентов ПАО «Сбербанк» Екатерина Федотова. «Мы понимаем, что есть турбулентность на рынке жилья. А инвесторы всегда считали недвижимость хорошим вложением. При должной правовой защите мы видим хороший потенциал во вложениях в отели, который уже реализован, например, в азиатских странах», — сказала Екатерина Федотова.