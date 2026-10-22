Главное на рынке недвижимости к утру 22 октября
Газпромбанк возобновил финансирование проблемного проекта ГК «Самолет»
Газпромбанк выделил проектное финансирование для завершения строительства квартала «Марьино» в Новой Москве, изъятого Генпрокуратурой в пользу Росимущества летом 2025 года. Сумма одобренной кредитной линии не указана. Одним из совладельцев этого проекта была группа «Самолет». Девелопер остался застройщиком проекта, он и стал заемщиком по новой кредитной линии. Возобновление финансирования происходит на фоне серьезных финансовых проблем «Самолета», чей чистый убыток в первой половине 2026 года превысил 22 млрд руб., а общий долг — 1,1 трлн руб.
Московская компания «Евростройкомплект» Владимира Авакяна выставила на продажу торговый центр «Гагаринский» (7,2 тыс. кв. м), расположенный на улице Гагарина в Сочи, сообщает Telegram-канал Filatoff Inc. Стартовая цена — 1,2 млрд руб. Торги пройдут в самом конце ноября. С чем связана продажа, не известно.
Сбер видит перспективы в привлечении средств розничных инвесторов в отели и отрабатывает такое сотрудничество, сообщила управляющий директор, старший банкир департамента ключевых клиентов ПАО «Сбербанк» Екатерина Федотова. «Мы понимаем, что есть турбулентность на рынке жилья. А инвесторы всегда считали недвижимость хорошим вложением. При должной правовой защите мы видим хороший потенциал во вложениях в отели, который уже реализован, например, в азиатских странах», — сказала Екатерина Федотова.
Механизм инфраструктурного сбора для девелоперов представят в ближайшее время, сообщил замглавы Минстроя России Никита Стасишин. По его словам, механизм должен быть прозрачным и понятным, а также он должен функционировать таким образом, чтобы у контролирующих органов не возникало никаких вопросов.
Российская гильдия риелторов попросила Генпрокуратуру проверить законность позиции Социального фонда России по использованию материнского капитала при строительстве и реконструкции частных жилых домов. Гильдия просит проверить именно отказы, основанные на прежнем наименовании садового или дачного участка, в отношении которого равнозначность установлена законом. Объединение также обратило внимание на риск расширительного применения письма СФР об использовании маткапитала при строительстве частных домов.