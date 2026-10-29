Главное на рынке недвижимости к утру 29 октября
Группа ЛСР проведет выкуп акций на 3,5 млрд рублей
Совет директоров девелоперской группы ЛСР решил провести выкуп акций компании на 3,5 млрд руб. Количество приобретаемых обществом акций — 5,1 млн штук. Цена приобретения одной акции — 675 руб. Акционеры могут заявить о продаже акций эмитенту с 18 ноября по 17 декабря включительно. Во время торгов на Мосбирже 28 октября акции ЛСР максимально прибавляли в цене на 33% к уровню предыдущего закрытия — до 879,8 руб. К 17:32 мск стоимость акций упала до 733,4 руб.
Структуры девелопера «Основа» купили исторический корпус Хамовнического пивзавода, пишет Telegram-канал «Стройка — и точка». Бизнесмен Алексей Николаев, аффилированный с ГК «Основа», возглавил компании «Ноттингем» и «Гулливер», которым принадлежит трехэтажное административно-офисное здание на улице Льва Толстого. Здание было построено в 1863 году. В 2008 году его реконструировали, сохранив исторический фасад. Поскольку здание не является памятником культурного наследия и было значительно перестроено, на его месте может появиться девелоперский проект площадью 15 тыс. кв. м.
«Сбербанк» не планирует входить в капитал девелопера «Самолет», сообщил зампредседателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. По его словам, основные банки-кредиторы девелопера достигли договоренности по комплексной программе выхода компании из трудной финансовой ситуации. Финализацию сделки по улучшению финансового положения компании, отметил господин Скворцов, планирует провести до конца года.
«Дом.РФ» увеличил чистую прибыль по МСФО за три квартала 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 39% — до 86,3 млрд руб., следует из отчетности компании. В том числе чистые процентные доходы, как указывается в отчетности, выросли на 32% — до 152,8 млрд руб. Активы компании на 30 сентября составили более 7,5 трлн руб., увеличившись за три квартала на 17%.
Федеральное собрание больше не будет продлевать сроки «гаражной амнистии», заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Если закон «либо не работает, либо вяло работает», то теряется смысл в переносах срока действия, заявила она. «А это очень большое благо для граждан — легализовать то, что у них есть, и законодатели на это пошли. Поэтому теперь держите на контроле вместе с региональными властями, продвигайте. Сенаторам тоже просьба разобраться, как у вас там дела», — потребовала Валентина Матвиенко.