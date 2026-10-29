Главное на рынке недвижимости к утру 29 октября

Федеральное собрание больше не будет продлевать сроки «гаражной амнистии», заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Если закон «либо не работает, либо вяло работает», то теряется смысл в переносах срока действия, заявила она. «А это очень большое благо для граждан — легализовать то, что у них есть, и законодатели на это пошли. Поэтому теперь держите на контроле вместе с региональными властями, продвигайте. Сенаторам тоже просьба разобраться, как у вас там дела», — потребовала Валентина Матвиенко.