Главное на рынке недвижимости к утру 28 октября
Миллиардер Андрей Гомон стал владельцем кластера «Артмуза» в Петербурге
Бенефициаром компании «Муза», владеющей имущественным комплексом творческого кластера «Артмуза» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, стал миллиардер Андрей Гомон, сообщил «Деловой Петербург». Эксперты, опрошенные изданием, оценили сделку в 1,6 млрд руб. Творческий кластер «Артмуза» расположен на 13-й линии Васильевского острова на месте бывшего завода музыкальных инструментов «Муздеталь».
Основатель торговый сети «Реми» Дмитрий Сулеев продолжает скупать активы в Московском регионе. Принадлежащая ему Приморская строительная корпорация приобрела здание бывшего гипермаркета Selgros на Георгиевском проспекте в Зеленограде, сообщает Telegram-канал Filatoff Inc. Сделка, по данным сервиса Asseto, была закрыта 26 октября. Продавец — структура УК «Таврос». Торговый центр был закрыт в 2025 году. С какой целью был приобретен данный актив, пока не известно. Ранее Дмитрий Сулеев выкупил у «Дом.РФ» 18,7 га в деревне Зеленково в Истринском районе Московской области под строительство малоэтажного жилого комплекса, а у «Страны девелопмент» — торговый центр «Среда.Царицыно» на Элеваторной улице.
Aeon Development Романа Троценко построит индустриальный парк не менее чем на 50,4 тыс. кв. м на 6,2 га на Ленинградском шоссе в Молжанинове. Это позволит компании получить льготу в размере 6,75 млрд руб. за возведение жилого комплекса River Park на Кутузовском проспекте.
Группа «Гута» не выставляла на продажу отель «Савой» в центре Москвы. Ранее объявление о продаже гостиницы за 10 млрд руб. появилось на платформе «Авито». «Данная информация не соответствует действительности», — сообщили «РИА Недвижимость» в пресс-службе компании. Отель «Савой» находится на улице Рождественка. Он был построен в 1910-1912 годах по заказу страхового общества «Саламандра».
Госдума на пленарном заседании 27 октября приняла в первом чтении законопроект о введении обязательного нотариального удостоверения договоров ипотеки жилых помещений между физлицами, в том числе индивидуальными предпринимателями. Проектируемое регулирование обеспечит дополнительную защиту заемщиков физических лиц, а также превентивный контроль законности по сделкам ипотеки жилых помещений, сказал на заседании замминистра финансов Иван Чебесков.
Алексей Корчин назначен заместителем министра строительства и ЖКХ, сообщает пресс-служба ведомства. Он будет отвечать за вопросы инфраструктурного развития и восстановления воссоединенных регионов. Алексей Корчин родился 6 июля 1983 года в Тамбове. С 2019 по 2020 годы работал референтом секретариата вице-премьера Виталия Мутко. С 2020 по 2021 годы был помощником вице-премьера Марата Хуснуллина. С 2021 года занимал должность заместителя директора департамента регионального развития правительства России.