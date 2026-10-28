Главное на рынке недвижимости к утру 28 октября

Основатель торговый сети «Реми» Дмитрий Сулеев продолжает скупать активы в Московском регионе. Принадлежащая ему Приморская строительная корпорация приобрела здание бывшего гипермаркета Selgros на Георгиевском проспекте в Зеленограде, сообщает Telegram-канал Filatoff Inc. Сделка, по данным сервиса Asseto, была закрыта 26 октября. Продавец — структура УК «Таврос». Торговый центр был закрыт в 2025 году. С какой целью был приобретен данный актив, пока не известно. Ранее Дмитрий Сулеев выкупил у «Дом.РФ» 18,7 га в деревне Зеленково в Истринском районе Московской области под строительство малоэтажного жилого комплекса, а у «Страны девелопмент» — торговый центр «Среда.Царицыно» на Элеваторной улице.