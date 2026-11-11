Канада не выдаст визы российским хоккеистам для участия в ЧМ

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF обеспечить российским хоккеистам «немедленный» допуск к соревнованиям: его они были лишены с 2022 года, с начала боевых действий на Украине. В федерации выразили разочарование решением инстанции, однако обязались исполнить постановление. В то же время сборные Швеции, Финляндии, Чехии, Норвегии, Латвии и Дании отказались играть в матчах против команды России. 4 ноября премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что россияне не получат визы.