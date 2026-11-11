Канада не выдаст визы российским хоккеистам для участия в ЧМ
Правительство Канады уведомило Международную федерацию хоккея (IIHF) и Федерацию хоккея Канады (Hockey Canada), что не выдаст визы россиянам на предстоящий молодежный чемпионат мира. Игроки, у которых есть действующие визы для выступления за канадские клубы, также не будут допущены к турниру, даже в нейтральном статусе, передает TSN.
30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF обеспечить российским хоккеистам «немедленный» допуск к соревнованиям: его они были лишены с 2022 года, с начала боевых действий на Украине. В федерации выразили разочарование решением инстанции, однако обязались исполнить постановление. В то же время сборные Швеции, Финляндии, Чехии, Норвегии, Латвии и Дании отказались играть в матчах против команды России. 4 ноября премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что россияне не получат визы.
IIHF, исполняя решение суда, включила россиян в состав участников вместо норвежцев. 10 ноября глава организации Андерс Ларссон выразил надежду, что российская сборная пропустит предстоящие соревнования. При этом IIHF уведомила российскую сторону о допуске на молодежный чемпионат мира. Он пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января.