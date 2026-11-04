Объекты высотной готовности

По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», в сентябре 2026 года в новостройках Москвы и Подмосковья с плановым сроком ввода в 2026 году распродано только 69% площадей, в то время как в сентябре 2025 года объекты с плановым вводом в 2025 году были реализованы на 74%. Кроме того, баланс между готовым и строящимся жильем поменялся, напоминает руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости» Ольга Клещеева. Пока объем ввода новых домов в Москве и Подмосковье остается стабильным — по 5,3 млн кв. м за январь—сентябрь 2025 и 2026 годов, объем запусков новых проектов за год сократился на 7%, отмечает она.