Объекты высотной готовности
20% первичного жилья в Москве и Подмосковье приобретается в уже достроенном доме
В 2026 году покупатели на первичном рынке жилья переориентируются на комплексы, недавно введенные в эксплуатацию. Доля таких сделок уже составляет пятую часть от общего объема спроса. Этому способствует рост объемов не распроданных застройщиками площадей к моменту ввода, а также более низкая цена на готовые объекты. Свою роль сыграл и ценовой казус: жилье в сданных домах немного дешевле, чем в проектах на этапе котлована.
В январе—сентябре 2026 года доля сделок с введенными в эксплуатацию новостройками Москвы и Подмосковья на первичном рынке увеличилась на 2 процентных пункта (п. п.), до 19,9%, следует из подсчетов bnMAP.pro, с которыми ознакомился “Ъ”. Таким образом, пятая часть площади на первичном рынке жилья региона приобреталась в уже достроенном доме. В «Авито Недвижимости» говорят, что на готовые новостройки пришлось 22% реализованных лотов и 23% реализованной площади, что больше на 6 и 5 п. п. год к году соответственно.
Увеличение не реализованных после ввода остатков ведет к увеличению доли сделок по договорам купли-продажи готовых объектов в общей структуре спроса, считает сооснователь bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе.
По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», в сентябре 2026 года в новостройках Москвы и Подмосковья с плановым сроком ввода в 2026 году распродано только 69% площадей, в то время как в сентябре 2025 года объекты с плановым вводом в 2025 году были реализованы на 74%. Кроме того, баланс между готовым и строящимся жильем поменялся, напоминает руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости» Ольга Клещеева. Пока объем ввода новых домов в Москве и Подмосковье остается стабильным — по 5,3 млн кв. м за январь—сентябрь 2025 и 2026 годов, объем запусков новых проектов за год сократился на 7%, отмечает она.
Продажи в готовых новостройках снижались менее заметными темпами, чем в объектах на стадии строительства. В январе—сентябре 2026 года в корпусах, получивших разрешение на ввод в эксплуатацию, было реализовано 16,2 тыс. лотов общей площадью 844,8 тыс. кв. м, подсчитали в bnMAP.pro. Это соответственно на 8,5% и 11,9% меньше год к году. При этом продажи по договорам долевого участия снизились на 23,7% по количеству лотов и на 23% по объему реализованной площади, уточняют аналитики.
В последние годы более свежие новостройки дорожали опережающими темпами, и сегодня есть варианты даже в рамках одного жилого комплекса, когда квартира в готовом доме может стоить столько же или даже меньше, чем лот в соседнем строящемся корпусе, говорит коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.
Такая ситуация объясняется серьезным увеличением себестоимости реализации проектов в последние годы, уточняет коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин.
По его подсчетам, в октябре 2026 года средняя цена квартир в готовых корпусах комфорт-класса в Москве составляет 394,6 тыс. руб. за 1 кв. м, а на этапе котлована — 408,7 тыс. руб., в бизнес-классе — 573 тыс. руб. и 618,4 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно. В Новой Москве в готовых объектах стандарт-класса цена достигает 172,8 тыс. руб. за 1 кв. м, на котловане — 264,3 тыс. руб., уточняет господин Проскурин. В Подмосковье в массовом сегменте 1 кв. м в готовых новостройках стоит 208 тыс. руб. против 231 тыс. руб. в строящихся, добавляют в «Авито Недвижимости».
Интерес покупателей к готовым объектам также во многом объясняется временным охлаждением интереса профессиональных инвесторов к рынку новостроек, считает Дмитрий Проскурин. Для покупателей, которые одновременно выплачивают ипотеку и арендуют жилье, возможность быстрее переехать имеет дополнительную финансовую ценность, отмечает коммерческий директор ГК А101 Элина Тагирова.
В ближайшей перспективе доля продаж готового жилья может продолжить расти, считает Элина Тагирова. Пока стоимость заемных средств остается высокой, покупатели будут особенно внимательно оценивать сроки получения квартиры и возможность сразу использовать приобретенный актив, полагает она. Дмитрий Проскурин, напротив, уверен, что доля сделок по договорам долевого участия в строящихся объектах в ближайшей перспективе начнет расти. Он связывает это с перспективой дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ и оттоком части клиентов с рынка новостроек после ужесточения условий выдачи «Семейной ипотеки».