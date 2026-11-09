Главное на рынке недвижимости к утру 9 ноября
Власти Петербурга подали иски к структурам «Самолета»
Комитет имущественных отношений Петербурга подал 15 исков на общую сумму более 100 млн руб. к ООО «СЗ Реновация Песочный». Компания занималась строительством ЖК «Курортный квартал» и сорвала все сроки строительства, с чем и связаны все иски. Смольный закупил у застройщика квартиры для льготников примерно на 2 млрд руб. Согласно реестру должников Комитета финансов Санкт-Петербурга, ООО «СЗ СПб Реновация Песочный» задолжало городу 146,7 млн руб. Еще 181,5 млн руб. числится за ООО «СПб Реновация», а 24 млн руб. — за ООО «СЗ СПб Реновация Красный Кирпичник». Все три компании также связаны с группой компаний «Самолет». Общая задолженность — более 465 млн руб.
Мэрия Москвы разрешила структуре Hutton Development провести реставрацию бывшего здания Московской центральной телефонной станции Шведско-Датско-Русского телефонного акционерного общества в Милютинском переулке в центре столицы в жилой комплекс на 12,1 тыс. кв. м, то есть с небольшим увеличением площади. Как сообщает Telegram-канал Filatoff Inc., дом будет включать в себя 61 квартиру и 14 машиномест.
На месте технопарка «Гараж» на Маломосковской улице в Алексеевском районе Москвы возведут жилой комплекс «ММ-22» с офисным центром. Проект получил положительное заключение экспертизы и объединит жилье, офисы и коммерческую инфраструктуру. В состав комплекса войдут три жилых корпуса высотой 10, 19 и 38 этажей и 29-этажная офисная башня. Всего в проекте предусмотрено 395 квартир.
«Дом.РФ» выставил на торги историческое здание городской думы в Костроме, обладающее статусом объекта культурного наследия регионального значения. В составе лота: трехэтажное здание площадью 1,4 тыс. кв. м и аренда участка площадью 0,09 га. После реставрации предлагаемое здание можно использовать в коммерческих целях, например, под открытие гостиницы. Заявки на участие в торгах принимаются до 30 ноября. Торги пройдут 4 декабря. Начальная цена лота — 33,82 млн руб.