Главное на рынке недвижимости к утру 9 ноября

Комитет имущественных отношений Петербурга подал 15 исков на общую сумму более 100 млн руб. к ООО «СЗ Реновация Песочный». Компания занималась строительством ЖК «Курортный квартал» и сорвала все сроки строительства, с чем и связаны все иски. Смольный закупил у застройщика квартиры для льготников примерно на 2 млрд руб. Согласно реестру должников Комитета финансов Санкт-Петербурга, ООО «СЗ СПб Реновация Песочный» задолжало городу 146,7 млн руб. Еще 181,5 млн руб. числится за ООО «СПб Реновация», а 24 млн руб. — за ООО «СЗ СПб Реновация Красный Кирпичник». Все три компании также связаны с группой компаний «Самолет». Общая задолженность — более 465 млн руб.