Застройщику дали денег
ГК «Самолет» — крупнейший в России девелопер по объему текущего строительства жилья — 4,38 млн кв. м, по данным информсистемы «Наш.Дом.РФ». Выручка группы в январе—июне 2026 года снизилась на 31,3% год к году, до 117,4 млрд руб. Чистый убыток компании составил 22,3 млрд руб. против чистой прибыли 1,8 млрд руб. годом ранее. Держателями крупных пакетов акций считают Павла Голубкова, Игоря Евтушевского и частную инвесткомпанию Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Ltd, зарегистрированную в международном финансовом центре «Астана» и находящуюся под управлением Fonte Capital LTD. Последняя приобрела 18% акций компании летом 2026 года. Среди акционеров «Самолета» был совладелец группы «Киевская площадь» Год Нисанов, но в 2024 году он продал свой пакет акций в 10%.