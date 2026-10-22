Застройщику дали денег

Дело в том, что одним из совладельцев участка были структуры, связанные с латвийским Rietumu Banka. В августе 2025 года Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Москвы иск к этому банку и ряду других компаний с требованием изъять их имущество в РФ. Поводом для обращения в суд стало в том числе «противоправное изъятие собственности России в Латвии» (в частности, комплекса «Дом Москвы» в Риге), говорилось в иске.