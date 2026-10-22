Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №196

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
ИндустрииНедвижимость и строительство

Застройщику дали денег

Газпромбанк возобновил финансирование проблемного проекта ГК «Самолет»
Газпромбанк выделил проектное финансирование для завершения строительства квартала «Марьино» в Новой Москве, изъятого Генпрокуратурой в пользу Росимущества летом 2025 года. Одним из совладельцев этого проекта была группа «Самолет». Девелопер остался застройщиком проекта: он и стал заемщиком по новой кредитной линии. Возобновление финансирования происходит на фоне серьезных финансовых проблем «Самолета», чей чистый убыток в первой половине 2026 года превысил 22 млрд руб., а общий долг — 1,1 трлн руб.

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Купить фото
Газпромбанк открыл финансирование для завершения строительства квартала «Марьино» в Новой Москве, который ранее анонсировала группа «Самолет». Об этом пишет отраслевое издание «Московская перспектива» со ссылкой на копии направляемых застройщиком в Минстрой РФ отчетов о координации работ и сроках передачи квартир дольщикам. Сумма одобренной кредитной линии не указана.
Квартал «Марьино», где запланировано строительство 855 тыс. кв. м различной недвижимости (в основном жилье), был одним из крупных проектов в портфеле «Самолета». Однако в конце 2025 года площадка перешла Росимуществу по иску Генпрокуратуры.
Дело в том, что одним из совладельцев участка были структуры, связанные с латвийским Rietumu Banka. В августе 2025 года Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Москвы иск к этому банку и ряду других компаний с требованием изъять их имущество в РФ. Поводом для обращения в суд стало в том числе «противоправное изъятие собственности России в Латвии» (в частности, комплекса «Дом Москвы» в Риге), говорилось в иске.
Судя по отчетам, направленным «Самолетом» в Минстрой РФ, после перехода площадки Росимуществу девелопер продолжал управлять строительством квартала «Марьино». Но проект на некоторое время был приостановлен. Теперь работы на площадке возобновлены, а первые два корпуса планируют сдать в четвертом квартале 2027 года, сообщает «Московская перспектива». Пока на стройке заняты 70 специалистов, но постепенно их число собираются увеличить до 350.

ГК «Самолет» — крупнейший в России девелопер по объему текущего строительства жилья — 4,38 млн кв. м, по данным информсистемы «Наш.Дом.РФ». Выручка группы в январе—июне 2026 года снизилась на 31,3% год к году, до 117,4 млрд руб. Чистый убыток компании составил 22,3 млрд руб. против чистой прибыли 1,8 млрд руб. годом ранее. Держателями крупных пакетов акций считают Павла Голубкова, Игоря Евтушевского и частную инвесткомпанию Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Ltd, зарегистрированную в международном финансовом центре «Астана» и находящуюся под управлением Fonte Capital LTD. Последняя приобрела 18% акций компании летом 2026 года. Среди акционеров «Самолета» был совладелец группы «Киевская площадь» Год Нисанов, но в 2024 году он продал свой пакет акций в 10%.

Возобновление финансирования происходит на фоне серьезных финансовых проблем группы «Самолет». К середине 2026 года общий долг застройщика превысил 1,1 трлн руб., что на 14,3% больше год к году. Уже в октябре 2026 года АКРА спрогнозировало понижение кредитных рейтингов «Самолета». Причина — снижение объемов продаваемого застройщиком жилья и существенный рост долговой нагрузки. Это привело к тому, что Мосбиржа с 13 октября 2026 года понизила уровень листинга всех 15 выпусков облигаций группы «Самолет».
Как сообщал ранее “Ъ”, весной 2026 года застройщик обращался в федеральное правительство с просьбой предоставить льготный кредит в размере 50 млрд руб.
В компании объясняли обращение за господдержкой попыткой оптимизировать финансирование бизнеса в условиях жесткой денежно-кредитной политики. Однако подкомиссия Минфина пришла к выводу об отсутствии критических проблем у ГК «Самолет», рекомендовав продолжить работу с банками и принять необходимые меры для поддержания финансовой стабильности застройщика.
Этой осенью “Ъ” стало известно, что Сбербанк может получить в управление часть бизнеса группы «Самолет», рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости. Это может произойти в рамках реструктуризации займов компании перед кредитором.
По итогам первой половины 2026 года, как говорится в отчетности «Самолета», крупнейшим кредитором «Самолета» выступал Сбербанк на 274,2 млрд руб., или 30,6% от общей задолженности группы. Еще один крупнейший кредитор застройщика — ВТБ с займом 85,9 млрд руб. (9,6% от общего объема кредитов).
Рынок новостроек
Газпромбанк
ГК «Самолет»
Жилая недвижимость

Авторы

  • Халиль Аминов
    Халиль Аминов
    заведующий отделом