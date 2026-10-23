В правительстве начали обсуждать досрочное завершение IT-ипотеки

С 2024 года жилье по льготной ипотеке для IT-специалистов приобрели почти 22 тыс. человек на 150 млрд руб.. Всего ею воспользовались более 100 тыс. специалистов. В проекте бюджета на 2027–2029 годы субсидии на программу заложены по нисходящей: с 77,8 млрд руб. в 2026-м до 35 млрд руб. в 2029-м.