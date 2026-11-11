Туск пригласил Навроцкого в гости преломить хлеб и обсудить кризис в Польше
Премьер-министр Польши Дональд Туск пригласил президента Кароля Навроцкого к себе домой, чтобы обсудить политический кризис в стране. Об этом политик заявил во время выступления на мероприятии по случаю Дня независимости.
«Преломим облатку перед Сочельником. Поговорим. Моя квартира небольшая, но для нас двоих найдется место на кухне за столом. Мы поговорим, как говорили раньше, — как поляк с поляком. Польша достойна разговора», — обратился глава правительства к президенту (цитата по RMF).
Это не первое предложение Дональда Туска: 4 ноября он пригласил Кароля Навроцкого встретиться лично. Ответа от президента не последовало.
Политический кризис в Польше обострился из-за борьбы за контроль над Конституционным трибуналом между правительством Дональда Туска и оппозиционной партией «Право и справедливость». Ранее коалиция господина Туска выбрала в Конституционный трибунал новых судей. Назначенный при ПиС председатель Трибунала Богдан Свенчковский вместе с президентом страны препятствовали работе новых судей и блокировали их вступление в должность.
30 октября полномочия господина Свенчковского были приостановлены — у здания Конституционного трибунала собрались тысячи протестующих. Президент Кароль Навроцкий обвинил правительство в попытке государственного переворота.