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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Мир

Туск пригласил Навроцкого в гости преломить хлеб и обсудить кризис в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск пригласил президента Кароля Навроцкого к себе домой, чтобы обсудить политический кризис в стране. Об этом политик заявил во время выступления на мероприятии по случаю Дня независимости.

Виктор Могылдя / Коммерсантъ

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«Преломим облатку перед Сочельником. Поговорим. Моя квартира небольшая, но для нас двоих найдется место на кухне за столом. Мы поговорим, как говорили раньше, — как поляк с поляком. Польша достойна разговора», — обратился глава правительства к президенту (цитата по RMF).
Это не первое предложение Дональда Туска: 4 ноября он пригласил Кароля Навроцкого встретиться лично. Ответа от президента не последовало.
Политический кризис в Польше обострился из-за борьбы за контроль над Конституционным трибуналом между правительством Дональда Туска и оппозиционной партией «Право и справедливость». Ранее коалиция господина Туска выбрала в Конституционный трибунал новых судей. Назначенный при ПиС председатель Трибунала Богдан Свенчковский вместе с президентом страны препятствовали работе новых судей и блокировали их вступление в должность.
30 октября полномочия господина Свенчковского были приостановлены — у здания Конституционного трибунала собрались тысячи протестующих. Президент Кароль Навроцкий обвинил правительство в попытке государственного переворота.
Подробнее — в материале «Ъ» «Политический кризис назвали госпереворотом».