Главное на рынке недвижимости к утру 27 октября

Девелопер Sezar Group приступил к монолитным работам в жилом комплексе «Сезар Силика» в «Большом Сити» в Москве, говорится в сообщении компании. Речь идет о первой очереди проекта на 84,2 тыс. кв. м, в рамках которой будут построены 36-этажная и 51-этажная башни. В составе проекта предусмотрен детский сад на 150 мест. В подземной части комплекса будут трехуровневый паркинг и кладовые помещения.