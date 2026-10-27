Главное на рынке недвижимости к утру 27 октября
Путин поручил пересмотреть условия «Семейной ипотеки»
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть изменения в условия программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека» в части совершенствования условий кредитования многодетных семей. Поручения сделаны по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, которое прошло в мае.
Девелопер Sezar Group приступил к монолитным работам в жилом комплексе «Сезар Силика» в «Большом Сити» в Москве, говорится в сообщении компании. Речь идет о первой очереди проекта на 84,2 тыс. кв. м, в рамках которой будут построены 36-этажная и 51-этажная башни. В составе проекта предусмотрен детский сад на 150 мест. В подземной части комплекса будут трехуровневый паркинг и кладовые помещения.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Саратовской области подала в Арбитражный суд Московской области иск о банкротстве специализированного застройщика «Новый город», сообщает Telegram-канал Filatoff Inc. Компания выступает девелопером жилых комплексов «Поварово парк» рядом со Солнечногорском и «Новый город» под Ступино. Первый ЖК в стадии строительства, второй — введен в эксплуатацию. Сумма задолженности компании перед налоговыми органами неизвестна.
Мэрия Москвы согласовала строительство высотного жилого комплекса на 1-й Дубровской улице, рядом со станцией метро «Дубровка». Общая площадь проекта составит 138 тыс. кв. м. В комплексе предусмотрено 1 тыс. квартир. Участок, на котором сейчас расположен торговый центр Metro Cash & Carry, ранее принадлежал Московскому шинному заводу. С 2005 года предприятие несло убытки. В 2012 году было признано банкротом.
Бывший директор Парка Горького Ольга Захарова возглавила кластер «Кристалл» в московском районе Лефортово, сообщила пресс-служба девелоперской компании Asterus. Компания реализует проект создания на базе исторических корпусов ликероводочного завода «Кристалл» на Самокатной улице многофункционального комплекса общей площадью более 56 тыс. кв. м. с офисами, гастрономическими заведениями, объектами ритейла, культурными и событийными площадками.