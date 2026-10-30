Forbes допустил интерес структуры Кремлева к акциям «Самолета»
Структура, связанная с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым, могла стать владельцем части акций ГК «Самолет», сообщает Forbes со ссылкой на два источника на рынке недвижимости. Представители компаний бизнесмена назвали информацию о его интересе к девелоперу не соответствующей действительности.
В июле фонд Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Limited приобрел 18% акций «Самолета» у фонда «Горизонт», созданного наследниками основателя группы Михаила Кенина. Эксперты оценили сделку в 4,2 млрд руб. В сентябре пакет Fonte Inceptia сократился до менее чем 5%, а к началу октября фонд полностью вышел из капитала девелопера.
Покупателя не раскрыли, однако собеседники Forbes связывают и покупку, и продажу с интересами структуры Кремлева. У господина Кремлева есть активы в строительном бизнесе. Совместно с Ваганом Арутюняном он контролирует краснодарского девелопера AVA Group.