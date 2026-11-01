«Почта России» выставила здание Главпочтамта на аукцион за 7,7 млрд рублей

Согласно сведениям о лоте, представленным на сайте, потенциальному покупателю предлагается 46 помещений на 20,1 тыс. кв. м. При этом, согласно данным ЕГРН, общая площадь здания Главпочтамта составляет 20,2 тыс. кв. м. Кроме того, в состав лота входят 19 зданий площадью 5,9 тыс. кв. м., которые расположены на Мясницкой улице и на соседнем Чистопрудном бульваре.