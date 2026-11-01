«Почта России» выставила здание Главпочтамта на аукцион за 7,7 млрд рублей
«Почта России» начала искать покупателя на помещения и здание Главпочтамта на Мясницкой улице. Это следует из информации на сайте «ГИС Торги». Актив находится в центре Москвы рядом со станцией метро «Лубянка».
Компания планирует продать актив в формате аукциона. Торги состоятся 9 декабря. Стартовая цена составит 7,7 млрд руб. Прием заявок на участие в аукционе завершится 3 декабря.
Согласно сведениям о лоте, представленным на сайте, потенциальному покупателю предлагается 46 помещений на 20,1 тыс. кв. м. При этом, согласно данным ЕГРН, общая площадь здания Главпочтамта составляет 20,2 тыс. кв. м. Кроме того, в состав лота входят 19 зданий площадью 5,9 тыс. кв. м., которые расположены на Мясницкой улице и на соседнем Чистопрудном бульваре.
«Почта России» решила продать столичный комплекс Главпочтамта по стратегии о реализации непрофильных активов. В январе 2026 года компания продала здание Главного почтамта в Санкт-Петербурге. Актив выкупило «Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение» за 1,28 млрд руб. без НДС.