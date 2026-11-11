Главное на рынке недвижимости к утру 11 ноября
Сбербанк выступил на продажу «Город Лефортово» на шоссе Энтузиастов
Сбербанк выставил на продажу торгово-развлекательный комплекс «Город Лефортово» на шоссе Энтузиастов. Лот включает в себя 100% долей в одноименом ООО, на балансе которого находится участок на 7,3 га и сам центр на 71,9 тыс. кв. м. Стартовая цена — 8,63 млрд руб., сообщает Telegram-канал Filatoff Inc. «Город Лефортово» достался Сбербанку за долги от корпорации «Тэн». Сейчас финансовая организация пытается найти покупателей и на другие бывшие активы этой компании, например, на «Город I» и «Город II» на Рязанском проспекте. Еще один объект — «Л-153» — выкупил владелец мебельного салона «Домашний» в Ангарске и торгового центра «Мебель сити» в Иркутске.
Девелопер «Самолет» не смог выкупить биржевые облигации серии БО-П05 по требованию владельцев в установленную дату — 9 ноября. По данным Мосбиржи на 17:47 мск 10 ноября, акции девелопера упали на 12,37%, до 287 руб. за бумагу. «По технической причине на стороне банка "Самолет" вчера, 09.11.2026 года, перевел необходимую сумму для исполнения обязательств по оферте в 18:31. Завтра, 11.11.2026 года "Самолет" исполнит оферту», — сообщила компания. Речь идет о бумагах, владельцы которых направили требования о выкупе в период с 28 октября по 3 ноября включительно.
«Т-Технологии» заинтересованы в консолидации «Циана» в случае получение контроля в компании, заявил финансовый директор группы Игорь Герасимов. «Мы являемся стратегическим инвестором, поэтому нам важно иметь операционный и стратегический контроль над приобретаемым активом. Нам неинтересны миноритарные инвестиции, и мы считаем, что только получив контроль, мы сможем получить все синергии, про которые говорили ранее», — сказал господин Герасимов на конференц-звонке 10 ноября.
Девелопер Nedvex не намерен запускать новые проекты в следующем году, заявила основатель и генеральный директор компании Юлия Галимова на панельной сессии Строительной недели БРИКС в Казани. По ее мнению, планы повышения качества городской среды в 2160 опорных населенных пунктах, определенных в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», не принесут результата без развития региональной экономики. «Первый вопрос — это как развивается экономика. Если экономика развивается хорошо в регионе, туда пойдут и девелоперы, и тогда уже нужно разговаривать про развитие территорий этих городов», — заявила госпожа Галимова.
Девелоперская компания Unikey решила приостановить региональную экспансию, сообщила гендиректор компании Айгуль Юсупова на панельной сессии Строительной недели БРИКС в Казани. «Все-таки не то время сейчас, чтобы думать о региональной экспансии. Реабилитируется семейная ипотека — станет чуть проще, учетная ставка упадет, я надеюсь, к началу двадцать восьмого года — тогда поговорим с вами еще раз на эту тему», — сказала Айгуль Юсупова.