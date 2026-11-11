Главное на рынке недвижимости к утру 11 ноября

Сбербанк выставил на продажу торгово-развлекательный комплекс «Город Лефортово» на шоссе Энтузиастов. Лот включает в себя 100% долей в одноименом ООО, на балансе которого находится участок на 7,3 га и сам центр на 71,9 тыс. кв. м. Стартовая цена — 8,63 млрд руб., сообщает Telegram-канал Filatoff Inc. «Город Лефортово» достался Сбербанку за долги от корпорации «Тэн». Сейчас финансовая организация пытается найти покупателей и на другие бывшие активы этой компании, например, на «Город I» и «Город II» на Рязанском проспекте. Еще один объект — «Л-153» — выкупил владелец мебельного салона «Домашний» в Ангарске и торгового центра «Мебель сити» в Иркутске.