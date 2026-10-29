Метры перемен

Затягивание сроков сдачи объектов — тоже потенциальная проблема для дольщиков, которые не смогут в намеченные сроки въехать в жилье. Основные жалобы дольщиков «Самолета» сейчас как раз связаны с просрочками передачи квартир. Покупатели при этом не могут рассчитывать на компенсацию всех расходов, связанных с задержкой строительства, ведь суды не взыскивают проценты по ипотеке в качестве убытков.