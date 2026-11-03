Федеральные власти отказались освободить застройщиков от уплаты неустоек
Идея властей Подмосковья освободить девелоперов жилья от выплаты неустоек за нарушение качества строительства в случае уклонения покупателями недвижимости от подписания передаточного акта не получила ободрения Минфина, Минюста, Минэкономики и ЦБ. Ведомства не поддержали соответствующие поправки, предложенные правительством Московской области, к федеральному закону №214 «Об участии в долевом строительстве» (214-ФЗ). Об этом пишет отраслевое издание «Московская перспектива» со ссылкой на сопроводительные документы Минстроя к этой законодательной инициативе.
Минюст отметил, что законопроект создает фундаментальное противоречие с Гражданским кодексом и освобождать застройщика от выплаты неустоек в ситуации, когда он сам нарушил обязательства, то есть сдал дом с недоделками, нелогично. Минфин отметил, что законопроект полностью игнорирует право гражданина отказаться от приемки некачественного жилья. По мнению министерства, для защиты интересов застройщиков уже существует достаточно инструментов — например, есть статьи Гражданского кодекса, которые позволяют суду снизить размер неустойки, если она несоразмерна последствиям нарушения.
В Минэкономики также согласны с тем, что предложенная норма нарушает права участников долевого строительства. ЦБ также отметил, что инициатива Подмосковья ставит гражданина в заведомо проигрышное положение.
Отдельные дольщики используют мелкие недостатки как повод не принимать квартиру, а неустойка тем временем растет, говорят опрошенные изданием эксперты. Но предложенное решение избыточно, соглашаются они. За последние два года принято слишком много поправок к 214-ФЗ в интересах застройщиков, рассказал «Московской перспективе» глава Союза потребителей РФ Алексей Койтов. Например, неустойки снижены в десятки раз, судебный штраф — в десять раз, а право на возмещение убытков от строительных недоделок ограничено тремя процентами цены договора, хотя на практике это 10–11%. Это уже привело к росту жалоб на застройщиков со стороны покупателей квартир. В 2025 году 35% новостроек сдавалось с задержкой против 17% годом ранее, а 93% новостроек сдано с дефектами (критических — до 7%). Количество жалоб в Роспотребнадзор по долевому строительству увеличилось на 25%, заключает господин Койтов.