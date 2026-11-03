Федеральные власти отказались освободить застройщиков от уплаты неустоек

Отдельные дольщики используют мелкие недостатки как повод не принимать квартиру, а неустойка тем временем растет, говорят опрошенные изданием эксперты. Но предложенное решение избыточно, соглашаются они. За последние два года принято слишком много поправок к 214-ФЗ в интересах застройщиков, рассказал «Московской перспективе» глава Союза потребителей РФ Алексей Койтов. Например, неустойки снижены в десятки раз, судебный штраф — в десять раз, а право на возмещение убытков от строительных недоделок ограничено тремя процентами цены договора, хотя на практике это 10–11%. Это уже привело к росту жалоб на застройщиков со стороны покупателей квартир. В 2025 году 35% новостроек сдавалось с задержкой против 17% годом ранее, а 93% новостроек сдано с дефектами (критических — до 7%). Количество жалоб в Роспотребнадзор по долевому строительству увеличилось на 25%, заключает господин Койтов.