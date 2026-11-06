Главное на рынке недвижимости к утру 6 ноября
Российский разработчик «Рубеж» приобрел офис на западе Москвы
«Рубеж», российский разработчик интеллектуальных систем безопасности, приобрел 5 тыс. кв. м офисной недвижимости в офисном здании «Upside Кунцево» на западе Москвы. В Upside Development (собственник «Upside Кунцево») сообщили, что речь идет о покупке трех этажей в бизнес-центре. Консультанты рынка недвижимости, опрошенные изданием, оценивают сделку в 2,5-3,5 млрд руб.
«Т-Технологии» заявили о планах купить до 100% акций «Циана», рассказали «Ъ» в «Т-Технологиях». Компания представила в ЦБ добровольное предложение акционерам МКПАО «Циан» о покупке их акций. Предложение «Т-Технологий» предусматривает покупку до 100% акций «Циана» по цене 993,05 руб. за бумагу, что предполагает существенную премию в размере 29,3% к рыночным котировкам «Циана» на дату закрытия основных торгов 5 ноября, говорят в компании. Акции «Циана» на Мосбирже выросли более чем на 20% после новости о покупке компании.
Деятельность девелоперской группы «Самолет» находится на особом контроле Минстроя. Как сообщили в ведомстве, министр Ирек Файзуллин провел совещание с представителями органов исполнительной власти Москвы и Московской области, региональных органов стройнадзора, банков и компании «Самолет». «Ключевые задачи — завершение строительства объектов, передача ключей гражданам-дольщикам и сохранение финансовой устойчивости строительной отрасли», — сообщили в Минстрое.
Жилой комплекс на 105 квартир построят на месте бывшей штаб-квартиры «Мосгортранса» на Раушской набережной. Власти Москвы одобрили строительство жилого комплекса на месте бывшей штаб-квартиры «Мосгортранса» на Раушской набережной, сообщает Telegram-канал «Стройка — и точка». Новый комплекс будет рассчитан на 105 квартир. Его общая площадь составит 12,3 тыс. кв. м, что вдвое превышает площадь существующего здания.
«ДОМ.РФ» в третий раз выставил на аукцион недостроенный микрорайон «Кузнечики-2» в Подольске. В лоте — здания и объекты незавершенного строительства общей площадью 213,8 тыс. кв. м и три земельных участка на 40,66 га. Начальная цена — 2,627 млрд руб., задаток — 525,4 млн руб. Заявки принимают до 9 ноября 2026 года, рассмотрение — 11 ноября. Первый круг стартовал примерно с 4,75 млрд руб. Затем цену снизили почти на 45%. Сентябрьский заход тоже не дал ценовых предложений — сейчас третий. Комплекс из 11 корпусов начали строить на землях бывшей воинской части между Подольском и поселком Кузнечики. Ввод планировали около 2010 года, но работы остановили из-за оформления земли, объекты стоят без коммуникации. Покупателю разрешают либо достроить существующие здания, либо снести их и согласовать новый проект.