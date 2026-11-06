Главное на рынке недвижимости к утру 6 ноября

«ДОМ.РФ» в третий раз выставил на аукцион недостроенный микрорайон «Кузнечики-2» в Подольске. В лоте — здания и объекты незавершенного строительства общей площадью 213,8 тыс. кв. м и три земельных участка на 40,66 га. Начальная цена — 2,627 млрд руб., задаток — 525,4 млн руб. Заявки принимают до 9 ноября 2026 года, рассмотрение — 11 ноября. Первый круг стартовал примерно с 4,75 млрд руб. Затем цену снизили почти на 45%. Сентябрьский заход тоже не дал ценовых предложений — сейчас третий. Комплекс из 11 корпусов начали строить на землях бывшей воинской части между Подольском и поселком Кузнечики. Ввод планировали около 2010 года, но работы остановили из-за оформления земли, объекты стоят без коммуникации. Покупателю разрешают либо достроить существующие здания, либо снести их и согласовать новый проект.