Суд отклонил иск КПРФ к телеведущему «Соловьев Live» Сергею Мардану

Поводом для обращения КПРФ в суд стали несколько высказываний господина Мардана о партии и ее председателе Геннадии Зюганове, прозвучавших в телеэфире летом 2026 года. В частности, в передаче на телеканале «Соловьев Live» ведущий называл КПРФ «партией экспроприаторов, воров, завистников, подлецов», обвинял коммунистов в торговле депутатскими мандатами и утверждал, что господину Зюганову незаслуженно присвоили звание Героя Труда. Коммунисты сочли эти заявления недостоверными и порочащими репутацию партии.