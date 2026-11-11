Суд отклонил иск КПРФ к телеведущему «Соловьев Live» Сергею Мардану
Гагаринский районный суд Москвы отказал КПРФ в удовлетворении иска о защите деловой репутации к телеведущему Сергею Мардану (настоящее имя — Сергей Ключенков). Представлявший интересы истцов адвокат Максим Сикач сообщил в своем Telegram-канале, что намерен обжаловать это решение.
Поводом для обращения КПРФ в суд стали несколько высказываний господина Мардана о партии и ее председателе Геннадии Зюганове, прозвучавших в телеэфире летом 2026 года. В частности, в передаче на телеканале «Соловьев Live» ведущий называл КПРФ «партией экспроприаторов, воров, завистников, подлецов», обвинял коммунистов в торговле депутатскими мандатами и утверждал, что господину Зюганову незаслуженно присвоили звание Героя Труда. Коммунисты сочли эти заявления недостоверными и порочащими репутацию партии.
В своем июльском иске КПРФ требовала признать оспариваемые высказывания не соответствующими действительности, обязать телеведущего удалить соответствующие видеозаписи и опубликовать опровержения. Отдельно коммунисты настаивали на изменении названия одного из роликов: «Быть коммунистом — это психиатрия».
Ответчик на заседание не явился. Летом, комментируя поданный к нему иск, Сергей Мардан называл обращение КПРФ в суд «не более чем попыткой изобрести информационный повод» в преддверии осенних выборов в Госдуму.