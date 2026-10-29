Проектное финансирование выходит из строя

Соинвесторы начали отказываться от купленных квартир. В январе—сентябре 2026 года в России расторгли 10,2 тыс. ДДУ. Год к году показатель вырос на 18%, следует из данных «Дом.РФ». В денежном выражении объем расторгнутых соглашений увеличился на 46% год к году, до 151,7 млрд руб. Корректировать объем средств на счетах эскроу может и активный ввод объектов, считает господин Клисенко. В январе—сентябре 2026 года девелоперы, согласно «Дом.РФ», сдали 24,9 млн кв. м индустриального жилья, на 3% больше год к году.