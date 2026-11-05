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Выпуск газеты №204/Ч

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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
ПотреблениеНедвижимость и строительство

ЦБ предложил изменить систему оценки заемщиков

Центробанк (ЦБ) намерен скорректировать систему оценки кредитных рисков. В числе прочего регулятор предложил ограничить выдачу ипотечных кредитов для ИЖС без эскроу-счетов и изменить подход к реструктуризации долгов.
Нововведения приводятся в «Обзоре банковского регулирования за III квартал 2026 года» от 2 ноября, сообщает «Парламентская газета». Изменения заработают в первом квартале 2027 года. В числе планов ЦБ:

  • формализовать список документов, которыми банки будут руководствоваться для оценки доходов заемщиков (какие документы включат в перечень, пока неизвестно);

  • обновить подход к реструктуризации кредитов — если процентная ставка по кредиту снижается из-за новых законов, такое снижение не считается реструктуризацией, и банки не будут формировать повышенные резервы, закладывать в процедуру вероятные риски и ограничивать выдачу кредитов;

  • ограничить возможность рефинансирования ипотечных кредитов, предполагающих небольшие платежи в первые годы с их последующим резким ростом;

  • для банков, выдающих кредиты по упомянутым выше схемам, повысят объем «замороженных» средств, которые финансовая организация не может пустить в оборот (ожидается повышение вплоть до 50%);

  • исключить из ипотечных портфелей банков кредиты и ссуды, выданные на индивидуальное жилищное строительство без счета эскроу, где единственным обеспечением является земельный участок (сохранится возможность вести стройку без эскроу, если у заемщика, помимо участка, есть другое обеспечение).

Замедление снижения ключевой ставки привело к тому, что банки начали урезать скидки и вводить надбавки по ипотечным кредитам. Эксперты считают, что при увеличении спроса на рыночную ипотеку возможно дальнейшее ужесточение программ лояльности.
О ситуации на ипотечном рынке — в материале «Ъ» «Заемщики задирают взнос».
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