ЦБ предложил изменить систему оценки заемщиков

формализовать список документов, которыми банки будут руководствоваться для оценки доходов заемщиков (какие документы включат в перечень, пока неизвестно);

обновить подход к реструктуризации кредитов — если процентная ставка по кредиту снижается из-за новых законов, такое снижение не считается реструктуризацией, и банки не будут формировать повышенные резервы, закладывать в процедуру вероятные риски и ограничивать выдачу кредитов;

ограничить возможность рефинансирования ипотечных кредитов, предполагающих небольшие платежи в первые годы с их последующим резким ростом;

для банков, выдающих кредиты по упомянутым выше схемам, повысят объем «замороженных» средств, которые финансовая организация не может пустить в оборот (ожидается повышение вплоть до 50%);