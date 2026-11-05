ЦБ предложил изменить систему оценки заемщиков
формализовать список документов, которыми банки будут руководствоваться для оценки доходов заемщиков (какие документы включат в перечень, пока неизвестно);
обновить подход к реструктуризации кредитов — если процентная ставка по кредиту снижается из-за новых законов, такое снижение не считается реструктуризацией, и банки не будут формировать повышенные резервы, закладывать в процедуру вероятные риски и ограничивать выдачу кредитов;
ограничить возможность рефинансирования ипотечных кредитов, предполагающих небольшие платежи в первые годы с их последующим резким ростом;
для банков, выдающих кредиты по упомянутым выше схемам, повысят объем «замороженных» средств, которые финансовая организация не может пустить в оборот (ожидается повышение вплоть до 50%);
исключить из ипотечных портфелей банков кредиты и ссуды, выданные на индивидуальное жилищное строительство без счета эскроу, где единственным обеспечением является земельный участок (сохранится возможность вести стройку без эскроу, если у заемщика, помимо участка, есть другое обеспечение).