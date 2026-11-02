Главное на рынке недвижимости к утру 2 ноября

Связанная с группой «Гута» компания «Рот фронт девелопмент» построит промышленный парк на Мелитопольской улице, вл. 8/1 в Западном Бирюлеве. Общая площадь проекта составит не менее 34,6 тыс. кв. м. Как сообщает Telegram-канал Filatoff Inc., возведение комплекса будет проходить в рамках инфраструктурного соглашения с городом. Девелопер в обмен на это получит льготы при строительстве жилого комплекса на месте бывших цехов шоколадной фабрики «Рот Фронт» во 2-м Новокузнецком переулке в Замоскворечье.