Главное на рынке недвижимости к утру 2 ноября
ФНС заинтересовалась доходами россиян при сделках с недвижимостью в ОАЭ
Россиян, которые имели доходы от сдачи или продажи недвижимости в ОАЭ, но не задекларировали их, могут ждать штрафы и пени начиная с 2023 года. Как сообщили «РБК Недвижимость» эксперты, ФНС могут заинтересовать связанные с недвижимостью в ОАЭ доходы, каким образом приобретался объект недвижимости, на какие средства и были ли эти средства задекларированы. Налоговики также могут проверить, не было ли других нарушений, в том числе норм валютного законодательства и правил декларации счетов в других странах.
Минстрой предложил ввести инвестиционные надбавки к тарифам на тепло, воду и водоотведение для финансирования капремонта изношенных сетей; документ планируют передать в правительство РФ до декабря 2026 года, сообщает «Парламентская газета». Ведомство также предлагает передать право устанавливать индекс роста тарифов для населения на уровень регионов. Помимо этого, Минстрой готовит документ, разрешающий регионам включать в тарифы все реальные расходы без искусственного занижения, указывается в статье.
«Почта России» продаст единым лотом комплекс зданий Московского императорского почтамта, расположенный между Мясницкой улицей и Чистопрудным бульваром. Как сообщил «Ведомостям» представитель Российского аукционного дома, отвечающего за реализацию актива, лот будет включать в 19 зданий и 46 нежилых помещений общей площадью 21,4 тыс. кв. м. Эти объекты занимают участок на 2,2 га. Стартовая стоимость составит 7,7 млрд руб. Торги планируется провести в начале декабря.
В Санкт-Петербурге продали бывший доходный дом Спиридонова, который структура "Газпрома" хотела приспособить под апартаменты. Восьмиэтажное здание начала XX века площадью почти 5,9 тыс. кв. м, входящее в исторический ансамбль «Дом Спиридонова Н. В. с флигелем», приобрело АО «Резотстрой» за 545 млн руб, сообщила пресс-служба Российского аукционного дома. Согласно ЕГРЮЛ, учредитель АО «Резотстрой» — Юлия Карпова. Она, в частности, является учредителем АО «Аспен отель групп».
Связанная с группой «Гута» компания «Рот фронт девелопмент» построит промышленный парк на Мелитопольской улице, вл. 8/1 в Западном Бирюлеве. Общая площадь проекта составит не менее 34,6 тыс. кв. м. Как сообщает Telegram-канал Filatoff Inc., возведение комплекса будет проходить в рамках инфраструктурного соглашения с городом. Девелопер в обмен на это получит льготы при строительстве жилого комплекса на месте бывших цехов шоколадной фабрики «Рот Фронт» во 2-м Новокузнецком переулке в Замоскворечье.