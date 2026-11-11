Квартиры не приглянулись жильцам

Низкий спрос госпожа Полякова связывает и с сокращением потока арендаторов, переезжающих в Москву на работу. Она объясняет это как замедлением экономики, так и стремлением людей сократить расходы. В массмаркете зачастую клиенты вынуждены объединяться и снимать жилье совместно, говорит эксперт. Сейчас 20% владельцев арендных квартир в Москве, по словам госпожи Поляковой, сталкиваются с тем, что арендаторы выезжают раньше срока, утратив платежеспособность. Годом ранее доля подобных договоров оценивалась в 15%. В «Авито Недвижимости» говорят о снижении спроса на аренду квартир в России в целом в октябре на 1% в годовом выражении.