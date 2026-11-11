Квартиры не приглянулись жильцам
Ставки на долгосрочную аренду квартир снизились на 4% за год
В октябре 2026 года по итогам высокого сезона аренда квартир в России подешевела на 4% в годовом выражении. Это связано с затовариванием рынка: сдается на 23% больше лотов, чем годом ранее. Спрос в то же время сократился — более того, 20% арендаторов в Москве расторгают договоры досрочной аренды из-за неплатежеспособности.
Средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в России в октябре 2026 года составила 33,6 тыс. руб. в месяц за квартиры всех типов, подсчитали в «Авито Недвижимости». В годовом выражении значение потеряло 4%. Аналитики зафиксировали снижение в 29 из 35 рассматриваемых крупных городов и в 12 из 16 городов-миллионников. В ЦИАН говорят, что на начало ноября средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве составила 70,2 тыс. руб. в месяц, в городах-миллионниках в целом — 31,5 тыс. руб. За год значение сократились на 2,5% и 3% соответственно.
Стоимость аренды снижается из-за общего замедления экономики, сокращения темпов роста зарплат и большого объема предложения, объясняет ведущий аналитик ЦИАН Елена Бобровская. Согласно «Авито Недвижимости», в октябре 2026 года в России сдавалось на 23% больше квартир, чем годом ранее. Заметнее всего эта динамика в сегменте однокомнатных квартир (увеличение на 32% год к году) и студий (рост на 30%). ЦИАН оценивает рост предложения за год на 28%, оно накапливается на рынке из-за ограниченного спроса.
Высокий сезон августа—октября на рынке долгосрочной аренды Москвы в этом году оказался необычайно спокойным, говорит замдиректора управления аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова. В годовом выражении количество запросов, по ее словам, сократилось на 20%, непосредственно в октябре — на 30%.
Низкий спрос госпожа Полякова связывает и с сокращением потока арендаторов, переезжающих в Москву на работу. Она объясняет это как замедлением экономики, так и стремлением людей сократить расходы. В массмаркете зачастую клиенты вынуждены объединяться и снимать жилье совместно, говорит эксперт. Сейчас 20% владельцев арендных квартир в Москве, по словам госпожи Поляковой, сталкиваются с тем, что арендаторы выезжают раньше срока, утратив платежеспособность. Годом ранее доля подобных договоров оценивалась в 15%. В «Авито Недвижимости» говорят о снижении спроса на аренду квартир в России в целом в октябре на 1% в годовом выражении.
Часть специалистов, по наблюдениям госпожи Поляковой, сейчас работает удаленно из своих регионов. Главный аналитик агентства «Миэль» Екатерина Бережнова замечает, что стоимость жизни в принципе выросла, а аренда квартиры в Москве — существенная статья расходов. Поэтому все больше людей задумываются о целесообразности переезда. Эта же логика применима ко всем крупным городам России, традиционно выступавшим центрами притяжения трудовой миграции.
Ставки аренды не только снижаются, но и приходят к экономически обоснованному уровню, констатирует директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Существующий спрос, по ее словам, концентрируется в сегменте максимально доступных объектов. Эксперт видит признаки локального затоваривания арендного рынка в местах ввода новых жилых комплексов.
Долгосрочная аренда традиционно быстро реагирует на любые изменения: многим собственникам сейчас ничего не остается, кроме предоставления дисконта для повышения интереса к объектам, считает Юлия Дымова. Екатерина Бережнова тоже говорит о растущей конкуренции за жильцов, в свете которой собственникам приходится идти на торг. Конъюнктуру эксперт считает удачной с точки зрения арендаторов. Поиск дешевых квартир для них в то же время не единственный способ сэкономить, в «Авито Недвижимости», например, видят растущий интерес к объявлениям о сдаче жилья без выплаты комиссии.
Картина на рынке долгосрочной аренды до конца 2026 года вряд ли кардинально поменяется, говорит Оксана Полякова. Она напоминает, что ноябрь—декабрь в принципе низкий сезон на арендном рынке. Екатерина Бережнова ждет, что собственникам придется внимательнее подходить к ценообразованию. Одновременно она замечает, что владельцы жилья заинтересованы в сохранении доходности и далеко не все из них готовы к заметному снижению ставок.
Газета «Коммерсантъ» №208от 11.11.2026, стр. 8