«Самолет» выкупил облигаций серии БО-П05 по требованию владельцев
Девелопер «Самолет» исполнил требования держателей биржевых облигаций серии БО-П05 о выкупе бумаг. Всего эмитент приобрел 102,7 тыс. бумаг, сообщается в раскрытии информации.
Сверх цены выкупа «Самолет» дополнительно выплатил накопленный купонный доход на общую сумму 315 тыс. руб. — из расчета 3,07 руб. на одну бумагу. Выпуск имеет идентификационный номер 4В02-05-16493-А-001Р и ISIN RU000A100Q50.
В компании уточнили, что событие затрагивает интересы владельцев облигаций и не связано с решениями органов управления эмитента. В сообщении не приводятся данные о третьих лицах, участвовавших в сделках по выкупу бумаг.