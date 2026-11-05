Главное на рынке недвижимости к утру 5 ноября

Доля рыночной ипотеки в выдачах Сбербанка впервые за два года превысила 50%, говорится в сообщении сервиса «Домклик». Объемы выдач второй месяц держатся выше 110 млрд руб. По базовой программе в октябре выдали 113,7 млрд руб., на нее пришлось 53,1% рынка. Среди регионов по доле выдач лидируют Владимирская (72,5%) и Ленинградская (72%) области, а также Москва (70,8%) и Самарская область (70,3%).