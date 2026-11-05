Главное на рынке недвижимости к утру 5 ноября
ЦБ ужесточит требования к выдаче ипотеки
Банк России планирует изменить правила оценки заемщиков и повысить требования к отдельным ипотечным схемам. Для проверки доходов заемщиков регулятор намерен установить единый перечень документов. Сейчас банки самостоятельно выбирают источники такой информации. Новый подход должен сделать оценку кредитных рисков точнее и сократить возможности для мошенничества. Меры предполагается ввести в первом квартале 2027 года, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на обзор банковского регулирования ЦБ.
Кредиторы девелоперской группы «Самолет» принципиально договорились по комплексной программе улучшения финансового положения компании, сейчас согласовываются ее финальные параметры, сказал в интервью «РИА Недвижимость» заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. По его словам, речь идет «о более широком решении, чем просто реструктуризация задолженности». «Программа должна учитывать интересы всех заинтересованных сторон, включая банки-кредиторы, держателей облигаций и акционеров», — сказал господин Попов.
АО «Сезон» заключило с Росимуществом договор купли-продажи 41 тыс. кв. м недвижимости в гостиничном комплексе Four Seasons Hotel Moscow, расположенном на Охотном Ряду рядом с Кремлем, сообщает газета «Ведомости». По данным сервиса Asseto, сделка была закрыта 30 октября. Судя по кадастровым номерам и площади помещений, АО «Сезон» стало владельцем торговой галереи «Модный сезон», которая является частью здания отеля. При этом непосредственно гостиничные номера и машино-места в данном комплексе (их совокупная площадь составляет 38,5 тыс. кв. м) пока остаются в собственности государства.
Девелопер Archplay Development планирует построить офисный комплекс во 2-м Силикатном проезде в Москве. В Градкомплексе выбрали архитектурную концепцию проекта общей площадью 80 тыс. кв. м, сообщает Telegram-канал «Стройки — и точка». Комплекс будет состоять из двух стеклянных корпусов высотой 11 и 23 этажа со ступенчатым силуэтом. Здания объединит стилобат с торговой галереей, под ними разместят подземный паркинг.
Доля рыночной ипотеки в выдачах Сбербанка впервые за два года превысила 50%, говорится в сообщении сервиса «Домклик». Объемы выдач второй месяц держатся выше 110 млрд руб. По базовой программе в октябре выдали 113,7 млрд руб., на нее пришлось 53,1% рынка. Среди регионов по доле выдач лидируют Владимирская (72,5%) и Ленинградская (72%) области, а также Москва (70,8%) и Самарская область (70,3%).