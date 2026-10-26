Главное на рынке недвижимости к утру 26 октября

Бывший вице-президент компании «Интеко» Виктор Батурин подал в Арбитражный суд города Москвы иск о взыскании с ООО «Смайнэкс управление активами» 14,8 млрд руб., сообщается в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 21 октября и пока не принят к производству. Другие подробности пока не опубликованы. «Виктор Батурин уже обращался в суд с требованиями, связанными с "Интеко". Однако в их удовлетворении было отказано. Содержание нынешнего заявления нам неизвестно: в Sminex его копия не поступала», — сообщили в пресс-службе компании.