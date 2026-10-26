Главное на рынке недвижимости к утру 26 октября
Capital Group продала почти 10 тыс. кв. м офисов в доме на 35-метровых ножках
Девелопер Capital Group закрыл сделку по продаже офисного блока площадью 9,5 тыс. кв. м. в комплексе «Бадаевский» в Москве, представляющем собой здание на 35-метровых колоннах-ножках. Как сообщила пресс-служба компании, офисы введены в строй и расположены в западной ленте проекта, чья концепция была создана швейцарским архитектурным бюро Herzog & de Meuron. Покупателем выступила компания, планирующая использовать приобретенные площади для обустройства бизнес-центра премиального уровня и размещения ритейла. Сумма сделки не раскрывается.
«Сбербанк» выставил на торги вторую очередь торгово-развлекательного комплекса «Город» на Рязанском проспекте в Москве. Лот включает 100% долей в ООО «Авиаплаза», на балансе которого находится участок на 2,28 га и помещения в ТЦ на 56,6 тыс. кв. м. Стартовая цена — 1,8 млрд руб. Аукцион пройдет в конце ноября. «Город II» изначально принадлежал корпорации «Тэн», но затем его за долги вместе с другими комплексами («Город Лефортово», «Город», «Косино парк», «Облака» и «Л-153») приобрел «Сбербанк».
Бывший вице-президент компании «Интеко» Виктор Батурин подал в Арбитражный суд города Москвы иск о взыскании с ООО «Смайнэкс управление активами» 14,8 млрд руб., сообщается в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 21 октября и пока не принят к производству. Другие подробности пока не опубликованы. «Виктор Батурин уже обращался в суд с требованиями, связанными с "Интеко". Однако в их удовлетворении было отказано. Содержание нынешнего заявления нам неизвестно: в Sminex его копия не поступала», — сообщили в пресс-службе компании.
Банк России снизил прогноз роста ипотечного кредитования в стране по итогам 2026 года — до диапазона в 6-9% с предыдущих 6-10%, следует из обновленного 23 октября среднесрочного прогноза регулятора к заседанию по ставке (сохранил на уровне 14% годовых). Прогноз роста ипотечного кредитования в стране на 2027 год регулятор снизил до 5-10% — с 7-12%. На 2028 год оставил без изменений на уровне 10-15%. Прогноз на 2029 год также остался на уровне 10-15%.
Первый заместитель председателя заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий избран президентом Национального объединения строителей. Внеочередной съезд саморегулируемых организаций в строительстве прошел 23 октября. В сентябре предыдущий глава НОСТРОя Антон Глушков объявил о планах досрочно сложить полномочия. Он сообщил, что ему поступило предложение выступить куратором важного, масштабного направления, напрямую связанного со строительной отраслью.