Офисная перестановка
Бывшая штаб-квартира владельца IKEA в России перешла к автопроизводителю
ООО «АГР Холдинг» — структура AGR Automotive Group — в начале ноября 2026 года получило контроль над бизнес-центром «Химки бизнес парк» на 42 тыс. кв. м. Этот объект изначально служил российской штаб-квартирой шведской Ingka Centres, владеющей сетью IKEA.
Бенефициаром ООО «Химки бизнес парк» в начале ноября стало ООО «АГР Холдинг», обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Контроль над этим юридическим лицом компания получила, став владельцем ООО «КЛС Химки» через ООО «А-финанс». На балансе «Химки бизнес парк» находится одноименный бизнес-центр площадью 42 тыс. кв. м на Ленинградской улице в Химках. «АГР Холдинг» — структура AGR Automotive Group. “Ъ” обратился за комментариями в группу. Связаться с представителем самого «Химки бизнес парка» не удалось.
По оценке директора направления рынков капитала IBC Real Estate Николая Горюнова, покупка офисного объекта могла обойтись компании в 3–3,3 млрд руб., руководитель департамента оценки и консалтинга CMWP Антон Калистратов оценивает сделку в 3,3–4,6 млрд руб., директор департамента инвестиций и рынков капитала Bright Rich | CORFAC International Екатерина Андреева — в 6,5–7 млрд руб.
В периметр «АГР Холдинг» входят в том числе бывшие заводы Hyundai в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Калуге. «Автостат» оценивал долю холдинга на рынке российского автопрома по итогам января—июля 2026 года в 24,4%. АГР занимается в том числе выпуском автомобилей Tenet, Solaris, Jeland, Esteo и Votour, в активе компании 850 дилерских центров. Владельцы «АГР Холдинга» не раскрываются. Ранее бизнес контролировал Андрей Павлович, бывший до 2022 года президентом дилерской группы «Авилон».
«Химки бизнес парк» — бывшая российская штаб-квартира шведской Ingka Centres, контролирующей розничную сеть мебели и товаров для дома IKEA. В России она также занималась развитием сети торгово-развлекательных центров «Мега». В 2022 году Ingka Centres приняла решение покинуть рынок РФ, начав постепенно распродавать активы. Так, торгцентры «Мега» выкупил Газпромбанк. «Химки бизнес парк» был реализован в 2023 году, перейдя «КЛС-Химки». Бенефициарами компании на тот момент выступали Григорий Саакян и Аркадий Даниелян.
«АГР Холдинг» мог приобрести офисное здание в инвестиционных целях: основная часть площадей в объекте уже занята, а привлечение новых арендаторов позволит увеличить денежный поток, считает Екатерина Андреева. На текущий момент в объекте свободно около 15–20% офисных пространств, говорит Антон Калистратов. Арендные ставки в этом здании могут находиться на уровне 10 тыс. руб. за 1 кв. м в год, в целом в районе Химок этот показатель достигает 11,4 тыс. руб. за 1 кв. м, по данным партнера NF Group Станислава Бибика. Впрочем, свободные площади «АГР Холдинг» может использовать для размещения своих подразделений, предполагает Николай Горюнов.
В то же время с заполнением приобретенного бизнес-центра могут возникнуть проблемы. Спрос на офисы в Химках невысокий: за 2025–2026 годы здесь было реализовано около 4 тыс. кв. м таких помещений, что составляет менее 1% от общего спроса на офисную аренду в Москве и Подмосковье, по данным Станислава Бибика. Доля свободных площадей в этой локации, добавляет господин Горюнов, достигает 33,1%.
Ранее “Ъ” сообщал, что дистрибутор электроники VVP Group приобрел 4 тыс. кв. м в бизнес-центре «Порта» для размещения штаб-квартиры. До этого компания арендовала площади в «Химки бизнес парк» (см. “Ъ” от 9 ноября). Не исключено, что сменить офис дистрибутору пришлось из-за смены собственника.
Газета «Коммерсантъ» №207от 10.11.2026, стр. 9