Офисная перестановка

«АГР Холдинг» мог приобрести офисное здание в инвестиционных целях: основная часть площадей в объекте уже занята, а привлечение новых арендаторов позволит увеличить денежный поток, считает Екатерина Андреева. На текущий момент в объекте свободно около 15–20% офисных пространств, говорит Антон Калистратов. Арендные ставки в этом здании могут находиться на уровне 10 тыс. руб. за 1 кв. м в год, в целом в районе Химок этот показатель достигает 11,4 тыс. руб. за 1 кв. м, по данным партнера NF Group Станислава Бибика. Впрочем, свободные площади «АГР Холдинг» может использовать для размещения своих подразделений, предполагает Николай Горюнов.