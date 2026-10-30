Главное на рынке недвижимости к утру 30 октября
Кредиторы «Самолета» могут реализовать схему добанкротной санации застройщика
Задолженность девелопера «Самолет» может быть урегулирована в рамках нового механизма комплексной санации, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «Считаем, что кейс "Самолета" будет первым крупным — возможно, вообще первым — кейсом, в котором будет использовано комплексное соглашение о санации по новому законодательству о несостоятельности и банкротстве», — сказал он. На этих заявлениях акции «Самолета» росли на 3,64%, до 273,6 руб. за бумагу. При этом в начале сегодняшней торговой сессии бумаги снижались на 0,38%, до 263 руб. за штуку.
Новым крупным акционером девелоперской группы компаний «Самолет» может стать структура, связанная с главой Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым, сообщил Forbes со ссылкой на источники. В конце июля 2026 года крупнейшим владельцем «Самолета» с долей в 18% стал Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Limited, которому свои акции передал фонд наследников бывшего акционера Михаила Кенина «Горизонт». Однако к октябрю доля владения Fonte Inceptia Alpha Fund сократилась до нуля. Источники издания связывают покупку акций девелопера и последующую их продажу с приобретением структурами Кремлева. У Умара Кремлева и его партнера по бизнесу Вагана Арутюняна уже есть актив — краснодарский девелопер AVA Group.
Компания «Дипломат», владельцем которой выступает ЗПИФК «Лаурентия», подала единственную заявку на участие в конкурсе фонда «Сколково» на выбор арендатора двух земельных участков на 3,77 га на ул. Кулибина в Москве, пишет Telegram-канал Filatoff Inc. На этой территории организация сможет построить общественно-деловой комплекс с подземным гаражом на 112 тыс. кв. м. При стартовой цене в 476,2 млн руб. компания предложила 488 млн руб. В итоге организатор процедуры признал заявку «Дипломата» соответствующей требованиям процедуры. Сам конкурс несостоявшимся. Будет ли с этой фирмой в итоге заключен договор, в протоколе не сказано.
ПАО «Глоракс» завершило девять месяцев 2026 года с чистым убытком 694,4 млн руб. против прибыли 123,8 млн руб. годом ранее. При этом выручка выросла на 77,1%, до 2,6 млрд руб., следует из бухгалтерской отчетности головной компании девелопера по РСБУ. Расходы на проценты по кредитам и займам увеличились на 18,3%, до 3,2 млрд руб., превысив выручку компании. Процентные доходы составили 2,1 млрд руб. Фактические выплаты процентов достигли 2,6 млрд руб. — на 34,1% больше, чем годом ранее.
Общий объем вознаграждений ключевого руководства «ДОМ.РФ» за девять месяцев 2026 года достиг 1,5 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 137,7% — с 645 млн руб. Такие данные приводятся в отчетности государственной компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).