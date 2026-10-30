Главное на рынке недвижимости к утру 30 октября

Задолженность девелопера «Самолет» может быть урегулирована в рамках нового механизма комплексной санации, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «Считаем, что кейс "Самолета" будет первым крупным — возможно, вообще первым — кейсом, в котором будет использовано комплексное соглашение о санации по новому законодательству о несостоятельности и банкротстве», — сказал он. На этих заявлениях акции «Самолета» росли на 3,64%, до 273,6 руб. за бумагу. При этом в начале сегодняшней торговой сессии бумаги снижались на 0,38%, до 263 руб. за штуку.