Квартирам надбавили за габариты

В «Яндекс Недвижимости» говорят, что в России в целом средняя стоимость студий на первичном рынке за год выросла на 3,7%, до 255,7 тыс. руб. за 1 кв. м, на вторичном — на 8,4%, до 204,1 тыс. руб. за 1 кв. м. В обоих случаях это самая выраженная динамика среди форматов. По оценке bnMAP.pro, студии в новостройках Москвы за год подорожали на 29,4%, до 672,2 тыс. руб. за 1 кв. м, однокомнатные квартиры — на 20,4%, до 713,5 тыс. руб. за 1 кв. м, двухкомнатные — на 20,1%, до 698,9 тыс. руб. за 1 кв. м, трехкомнатные — на 19,4%, до 738 тыс. руб. за 1 кв. м.