Крипту выпускают на организованные торги

Инфраструктура пока готова только частично, говорят эксперты. «Торги запустятся, скорее всего, на базе Московской биржи и депозитария Сбербанка и ВТБ, а потом на основе проб и ошибок будет вестись доработка и запуск новых игроков»,— считает гендиректор компании «Технобит» Александр Пересичан. Кроме того, биржа выступает как центральная, но не единственная необходимая часть инфраструктуры торгов — по новому закону «рядом с биржей должен работать цифровой расчетный депозитарий, который будет отвечать за учет прав на криптоактивы», отмечает топ-менеджер оператора «Мадригал ОИС» Александр Бурьян. При этом, по его словам, начинать торги «можно без обменников, участники торгов могут использовать для торгов уже имеющуюся на их кошельках криптовалюту».