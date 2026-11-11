Крипту выпускают на организованные торги
Биржи могут начать операции с криптовалютами в конце ноября
Первые биржевые торги криптовалютой можно начинать уже в конце ноября — соответствующий документ опубликовал Банк России. Впрочем, биржи готовы запустить их в декабре, причем они будут проводиться в пилотном режиме по мере подключения новых участников (брокеров, доверительных управляющих). Однако эксперты указывают на ряд нерешенных вопросов, в том числе касающихся ответственности участников рынка в случае замораживания таких активов за рубежом.
Биржи получили право проводить торги криптовалютой с 22 ноября. Это следует из указания Банка России, зарегистрированного Минюстом и опубликованного 11 ноября. Из документа ЦБ следует, что биржи обязаны регистрировать участников торгов криптовалютами — брокеров, доверительных управляющих, центральных контрагентов, вести реестры заявок и сделок, следить за совершением операций. Также организаторы торгов должны рассчитывать ценовые показатели — текущую цену, средневзвешенную, рыночную и цену закрытия. Информацию о ходе торгов и их итогах биржи будут предоставлять в Банк России в том же порядке, в каком они это делают в настоящее время в отношении других активов. В ЦБ оперативно не ответили на запрос “Ъ”.
Согласно опросу “Ъ”, биржи уже готовы проводить торги криптовалютой, однако чуть позже.
СПБ Биржа планирует начать торги криптовалютами до конца 2026 года. Московская биржа планирует предоставить участникам финансового рынка возможность совершать сделки с цифровыми валютами с 1 декабря. В частности, клиентам будут доступны сделки с цифровой валютой расчетами «сегодня» (TOD) и «завтра» (TOM), а также инструменты управления ликвидностью — операции своп. На первом этапе ожидается заключение пилотных сделок при постепенном подключении участников к новому рынку по мере их готовности, отмечают на Московской бирже. В дальнейшем список цифровых валют и цифровых активов на бирже будет расширяться за счет как международных, так и российских инструментов.
ЦБ регистрирует в реестрах участников криптовалютного рынка с начала октября. К настоящему времени 26 организаций вошли в реестр криптообменников и 10 организаций — в реестр цифровых депозитариев. Причем ВТБ и Сбербанк, а также ООО ТТ вошли в оба реестра. Сейчас участники рынка в основном настраивают собственную инфраструктуру и проводят тестовые сделки.
Инфраструктура пока готова только частично, говорят эксперты. «Торги запустятся, скорее всего, на базе Московской биржи и депозитария Сбербанка и ВТБ, а потом на основе проб и ошибок будет вестись доработка и запуск новых игроков»,— считает гендиректор компании «Технобит» Александр Пересичан. Кроме того, биржа выступает как центральная, но не единственная необходимая часть инфраструктуры торгов — по новому закону «рядом с биржей должен работать цифровой расчетный депозитарий, который будет отвечать за учет прав на криптоактивы», отмечает топ-менеджер оператора «Мадригал ОИС» Александр Бурьян. При этом, по его словам, начинать торги «можно без обменников, участники торгов могут использовать для торгов уже имеющуюся на их кошельках криптовалюту».
Однако остается еще ряд нерешенных вопросов. Для оперирования криптовалютами все физические лица должны пройти тестирование, а базовые требования к нему сейчас согласовываются с Банком России. Поэтому первые операции, «скорее всего, могут быть с юридическими лицами — возможно, профессиональными участниками финансового рынка», считает господин Бурьян.
С законодательной точки зрения остаются нерешенными вопросы, касающиеся синхронизации Налогового кодекса с новым регулированием в отношении операций с криптовалютами и иностранными стейблкойнами.
«Также пока никак не определено, кто будет отвечать в случае заморозки или уничтожения активов со стороны эмитента—иностранного юрлица»,— указывает Александр Пересичан. Риски заморозки достаточно высоки и признаются самим регулятором. «Пока получается так, что депозитарий не обязан компенсировать убытки, если актив заблокировал иностранный эмитент или другой участник вне его контроля»,— указывает эксперт.
Первые торги не смогут похвастаться высокой ликвидностью. Как считает господин Пересичан, они будут проводиться «с небольшим количеством участников, без неквалифицированных инвесторов». Полноценные торги, которые подразумевают высокую ликвидность, «вряд ли начнутся раньше 2027 года», ожидает он.