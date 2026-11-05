«Рубеж» занял позицию
Разработчик систем безопасности приобрел офис на западе Москвы
Российский разработчик «Рубеж» выкупил 5 тыс. кв. м офисных пространств в бизнес-центре «Upside Кунцево» оценочно за 2,5–3,5 млрд руб. Эти площади, вероятно, понадобились компании для консолидации и создания резервных пространств для расширения.
«Рубеж», российский разработчик интеллектуальных систем безопасности, приобрел 5 тыс. кв. м офисной недвижимости в офисном здании «Upside Кунцево» на западе Москвы. Об этом рассказали два источника “Ъ” на рынке недвижимости.
В девелоперской Upside Development (собственник «Upside Кунцево») факт сделки подтвердили и добавили, что речь идет о покупке трех этажей в бизнес-центре. По словам заместителя гендиректора по коммерческим вопросам Upside Development Юрия Когана, крупные компании все чаще выбирают покупку офисных пространств, уделяя особое внимание готовности помещений.
В «Рубеже» не ответили на запрос “Ъ”. В компании Remain, которую на рынке называют консультантом сделки, отказались от комментариев.
Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова оценивает сделку в 3,5 млрд руб. По оценке партнера Ricci Дмитрия Антонова, покупка такого объема офисных площадей могла обойтись компании в 2,9–3 млрд руб., руководитель офисного департамента «Инвест7» Ксения Харкевич говорит о 2,5–2,8 млрд руб.
Группа компаний «Рубеж» занимается разработкой, производством и поставкой комплексных систем пожарной сигнализации, оповещения, контроля доступа. ООО «Рубеж» полностью контролируется Аврумом Шпрехером. За 2025 год выручка компании снизилась на 5,4% год к году, до 24,6 млрд руб., чистая прибыль — на 6% год к году, до 11 млрд руб., следует из данных СПАРК.
Решение компании приобрести офис в собственность может быть связано с желанием консолидировать подразделения в одной локации и создать резерв площадей для расширения, отмечает партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян. При этом покупка площадей позволяет зафиксировать затраты на офис и не зависеть от решений арендодателя. Кроме того, текущий офис компании располагается на Рябиновой улице на западе Москвы, а «Upside Кунцево» — единственное новое офисное здание в этом районе, говорит Ксения Харкевич.
Однако Дмитрий Антонов не исключает, что «Рубеж» приобрел офисные пространства с инвестиционными целями. По его словам, помещения в «Upside Кунцево» предлагаются без отделки, а потребности компании в офисных площадях меньше приобретенного объема.
В целом спрос на покупку офисной недвижимости в последнее время замедлился. В условиях сокращения деловой активности и снижения темпов экономического роста бизнес фокусируется на оптимизации своих расходов. За январь—сентябрь 2026 года в Москве было продано офисов на 787 тыс. кв. м, что на 27% меньше год к году, по данным Екатерины Беловой.
В основном компании предпочитают арендовать необходимые площади: за три квартала текущего года доля арендных сделок в офисном сегменте составила 61% от общего объема спроса, подсчитала госпожа Белова. Это связано с тем, что подыскать подходящий с точки зрения локации и площади вариант удается на всегда, говорит Сигуш Бабоян.
Газета «Коммерсантъ» №205от 06.11.2026, стр. 8