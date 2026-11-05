«Рубеж» занял позицию

Решение компании приобрести офис в собственность может быть связано с желанием консолидировать подразделения в одной локации и создать резерв площадей для расширения, отмечает партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян. При этом покупка площадей позволяет зафиксировать затраты на офис и не зависеть от решений арендодателя. Кроме того, текущий офис компании располагается на Рябиновой улице на западе Москвы, а «Upside Кунцево» — единственное новое офисное здание в этом районе, говорит Ксения Харкевич.