Главное на рынке недвижимости к утру 3 ноября

Арбитражный суд Калининградской области признал обоснованным иск Сбербанка к входящей в O1 Properties компании «Цортис» о признании ее банкротом и ввел в отношении нее процедуру наблюдения, сообщает Telegram-канал Filatoff Inc. Сама организация, как следует из ее отчетности, выступает собственником офисного здания на 24 тыс. кв. м, которое является частью делового квартала Vivaldi Plaza на Летниковской улице. Общая сумма задолженности компании перед Сбербанком составляет 26,1 млрд руб. Сбербанк добивается признания несостоятельными семи компаний, связанных с O1 Properties. Они владеют бизнес-центрами Ducat Place III, «Легенда Цветного», «Фабрикой Станиславского», White Stone, Vivaldi Plaza.