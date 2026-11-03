Главное на рынке недвижимости к утру 3 ноября
В Госдуме решили изменить расчеты налогов на недвижимость
Порядок расчетов налогов на недвижимость физических лиц может измениться с 2027 года, законопроект в первом чтении приняла Госдума, сообщила «Российская газета». В частности, с 2027 года земельный налог перестанет исчисляться с повышающими коэффициентами 2 и 4 в отношении земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Кроме того, если в Едином государственном реестре недвижимости меняются категория земли, площадь недвижимости, разрешенное использование и назначение, то рост налога может превысить 10%. В ноябре законопроект планируют рассмотреть во втором чтении.
После окончания субсидирования ставка по семейной ипотеке сможет вырасти не более чем на четыре процентных пункта, сообщил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, Банк России разъяснил ограничения в информационном письме. Повышенная ставка также не должна превышать ключевую на момент завершения льготного периода плюс 3 п. п., а для индивидуального жилищного строительства — плюс 3,5 п. п. Срок субсидирования ограничен 15 годами.
Арбитражный суд Калининградской области признал обоснованным иск Сбербанка к входящей в O1 Properties компании «Цортис» о признании ее банкротом и ввел в отношении нее процедуру наблюдения, сообщает Telegram-канал Filatoff Inc. Сама организация, как следует из ее отчетности, выступает собственником офисного здания на 24 тыс. кв. м, которое является частью делового квартала Vivaldi Plaza на Летниковской улице. Общая сумма задолженности компании перед Сбербанком составляет 26,1 млрд руб. Сбербанк добивается признания несостоятельными семи компаний, связанных с O1 Properties. Они владеют бизнес-центрами Ducat Place III, «Легенда Цветного», «Фабрикой Станиславского», White Stone, Vivaldi Plaza.
Власти Москвы выставили на торги нежилую антресоль площадью 154 кв. м в доме на Котельнической набережной — одной из знаменитых сталинских высоток. Антресоль находится в верхней части высокого первого (нежилого) этажа. Пространство разделено на несколько помещений, в которых выполнен ремонт. Стартовая цена — 28,7 млн руб. Подвести итоги торгов планируется 10 декабря. Покупателя обяжут исполнять обязательства по сохранению объекта культурного наследия.
Компания «Эсвэ строй», входящая в Esve Group, проводит инженерно-геодезические изыскания для строительства высотного бизнес-центра у площади Тверской Заставы, сообщает Telegram-канал «Стройки — и точка». На участке площадью 0,34 га одобрено возведение многофункционального делового центра площадью 60,2 тыс. кв. м. Здание задумано в форме небоскреба-иглы. Проект станет частью редевелопмента бывшего грузового двора «Москва-Товарная-Смоленская». Территория входит в программу преобразования восьми бывших грузовых дворов Москвы. Оператор программы — компания «Новая Эра», дочерняя структура «РЖД-Недвижимости».