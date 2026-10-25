Новостройки надежд не вселяют

Это создает для девелоперов дополнительные сложности с покрытием эскроу-счетов. Только в Краснодарском крае уровень их покрытия составляет менее 40% против 68% в целом по стране, отмечает Алексей Попов. По его словам, на этом фоне застройщики вынуждены остановить индексацию цен и чаще предлагать дисконты. Так, по данным Ирины Доброхотовой, средняя цена квартиры в новостройках Краснодарского края за девять месяцев 2026 года снизилась на 1,4% год к году, до 292,8 тыс. руб. за 1 кв. м, в Крыму цены на жилье уменьшились на 8,5% год к году, до 245 тыс. руб. за 1 кв. м. Это расходится с динамикой в целом по РФ: в городах-миллионниках за этот же период первичная недвижимость подорожала на 10,5% год к году, добавляет госпожа Доброхотова.